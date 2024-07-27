Mersen Grevi 100’üncü gününde: Biz kazanacağız!

MERSEN grevi bugün 100’üncü gününde. İşçiler kazanana dek mücadele etmeye devam edeceklerini söylerken Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar “İşverenler cesaretlerini AKP’den alıyor” dedi.

Bilge Su YILDIRIM

Bugün, Gebze’de bulunan Mersen fabrikasındaki grevin 100’üncü günü. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi Mersen işçileri, tam 100 gündür hakları için mücadele ediyor, her yeni günü fabrika önüne kurdukları grev çadırında karşılıyor. Talepleri, sendikal haklarına saygı duyulması ve toplu iş sözleşme haklarının tanınması.

18 Nisan’da başlayan grev, 100 gün boyunca pek çok dayanışma örneğine ev sahipliği yaptığı gibi çeşitli eylemleri de kapsamına aldı. Yeri geldi grev çadırına sabahın ilk ışıklarıyla adımlarını atan işçiler, nöbeti gece fabrika önünde sabahlayan arkadaşlarından devraldı, kimi zaman ise sağanak yağışın altında çadıra sığındı. Alanı aylar boyunca pek çok farklı işkolundan işçi ve emekçiler ziyaret etti; sendikal örgütler, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri grev çadırının misafiri oldu. İşçilerin direnişi yalnızca fabrika önündeki çadırla da sınırlı kalmadı, Fransa merkezli şirketi protesto etmek için Fransa Konsolosluğu önüne uzandı, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan’ın soru önergesiyle TBMM’ye taşındı.

7 yıldır MERSEN fabrikasında çalışan Halil Yap, geçen sürede motivasyonlarının düşmediğini, aksine ilk günkü kararlılıkla greve devam ettiklerini belirtti. BirGün’e konuşan Yap, “Gittiği yere kadar götüreceğiz ve biliyoruz ki ne kadar sürerse sürsün kazanan biz olacağız” ifadelerini kullandı. Yap, şunları söyledi: “Grevimiz şirketi büyük zora sokuyor, öyle ki pandemide bile kâr rekortmeni olan bir şirket şu an zarar etmeye başladı. Yabancı sermaye olması sebebiyle elbette uzun süre dayanabiliyor ama zorlanmaya başladıklarını biliyoruz. İlk günkü gibi kararlıyız, moral ve motivasyonumuz yerinde. 100 gündür yağmur çamur, bayram tatil dinlemeden bu çadırdaydık. Hakkımızı alana kadar da yine bu çadırda direnmeye, 24 saat nöbet tutmaya devam edeceğiz.”

CESARET ALIYORLAR

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar 100’üncü günde de en az ilk günkü kadar kararlı olduklarını vurguladı. İşverenin çeşitli yöntemlerle grevi kırmayı denediğini kaydeden Atar, yaşanan süreci şöyle aktardı: “Grev başladığı ölçüde, işçinin üretimden gelen gücünü kullanması anlamında etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Süreç içerisinde işçi arkadaşlarımızın mücadelelerindeki azim gelişerek bugüne geldi. Şirket yönetimi, grevin üretimi kesintiye uğratmasından dolayı önemli derecede sorun yaşıyor. İçerideki bazı grev kırıcılarla birlikte soluk almaya çalışıyor aslında. Bu noktada beklediği bir gelişme de kaydedemedi.”

İşyerlerine sendikanın girmesini engellemeye çalışan işverenlerin, bugün en büyük desteği AKP iktidarından aldıklarını hatırlatan Atar, şunları söyledi: “İşyerinde sendika istemeyen, işçileri toplu iş sözleşmesi kapsamında çalıştırmak konusunda olumsuz görüş taşıyan işverenler, AKP iktidarının emek karşıtı, sendika karşıtı tutumundan da cesaret alıyorlar. Bugüne kadar bu cesaretle geldiler zaten. İşverenin daha uzun süreler grevin etkisine dayanabilmesinin onun açısından çok zor olduğunu düşünüyoruz.”

Atar, aynı zamanda ilerleyen süreçte MERSEN fabrikası önünde kitlesel eylem ve protestolar gerçekleştireceklerinin bilgisini verdi.

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EL ELE DİRENMEK

Mehtap Bakır ile eşi Akın Bakır hayatı paylaştıkları gibi MERSEN’de verilen mücadeleyi de paylaşıyor. İkisi de MERSEN fabrikasında işçi olan evli çift, greve de birlikte çıkmışlar. Mehtap Bakır el ele mücadele edip direnmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. BirGün’e konuşan Mehtap Bakır, şu ifadeleri kullandı: “Hem hayatı hem direnişi paylaşıyoruz biz. İkimiz birlikte greve çıktık, direnmek istedik. Bir duruş sergiledik, hâlâ daha sergiliyoruz. Bu eşsiz bir duygu. 100 gün değil 1000 gün de olsa direnmeye devam edeceğiz. Kararlıyız. Geçen süre bizi yıldırmıyor, aksine güçlendiriyor. 100’üncü günümüzü kutlayacağız mesela, mücadelemizi kutlayacağız. Çok kıymetli bir direniş ortaya koyuyoruz çünkü. Umut hep var.”