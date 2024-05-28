Mersen işçileri direnişi Fransız Konsolosluğu’na taşıdı: Bu grev hepimizin!

Toplu sözleşme ve sendikal hakları için grevde olan Mersen işçileri, grevi 40. gününde Fransız Konsolosluğu’na taşıdı. İşçiler, müccadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

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