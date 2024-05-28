Mersen işçileri direnişi Fransız Konsolosluğu’na taşıdı: Bu grev hepimizin!
Toplu sözleşme ve sendikal hakları için grevde olan Mersen işçileri, grevi 40. gününde Fransız Konsolosluğu’na taşıdı. İşçiler, müccadeleyi büyütme çağrısı yaptı.
EMEK SERVİSİ
Kocaeli Gebze’de toplu sözleşme ve sendikal hakları için 40 gündür grevde olan Mersen işçileri direnişlerini İstanbul Fransız Konsolosluğu önüne taşıdı.
Birleşik Metal İş Genel Başkanı Özkan Atar, İstiklal Caddesi’ndeki Fransız Konsolosluğu önünde yaptığı konuşmada, Mersen'de yaşanan sendikal hak ihlallerini kınadı. Atar, "İşverenlerin pervasızlığına, sendikal haklarımızın önüne konulan engellere karşı grevdeki Mersen işçilerinin mücadelesini büyütme" çağırısında bulundu.
"İŞÇİ HAKLARINA FRANSIZ"
Fransa merkezli Mersen şirketinin sendikalı çalışma hakkını vermemesi nedeniyle greve başlayan işçiler, haftalardır mücadele veriyor.
Fransa merkezli elektrik ekipmanları yan sanayi üreticisi olan Mersen’in Gebze’de bulunan fabrikasında işçiler iki yıl önce örgütlenmişti.
Şirket grevi kırmak için de her yolu deniyor.