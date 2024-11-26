Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi için tahliye işlemi başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi için tahliye işlemi başlatıldığını duyurdu.

Güncel
  • 26.11.2024 22:04
  • Giriş: 26.11.2024 22:04
  • Güncelleme: 26.11.2024 22:07
Kaynak: AA
Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi için tahliye işlemi başlatıldı

Mersin açıklarında yan yatan ESPERANZA B isimli yük gemisi için tahliye işlemi başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

BirGün'e Abone Ol