Mersin-Antalya arasında lapa lapa kar yağdı

Mersin-Antalya arasında lapa lapa kar yağdı, o anlar görsel şölen oluşturdu.

Meteorolojinin yurt geneli için uyarısını yaptığı kar yağışı Mersin-Antalya arasında Anamur ilçesi Çamlıpınaralanı Mahallesi Melleç Viyadüğü bölgesinde etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı D-400 karayolu başta olmak üzere çevreyi beyaza bürüdü. Sürücülerin dikkatli seyrettiği yolda, kar yağışı görsel bir şölen sundu. Bölgeden geçen İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’de o anları görüntüledi.

Van’da bu kış mevsiminde böyle bir kar yağışı görmediğini aktaran Şükrü Akyüz," Şuan Mersin Anamur’dayız. Maşallah Anamur’da kar görüyorum" ifadeleriyle düşüncelerini anlattı.