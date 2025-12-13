Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Bu insanlar 28 bin lirayla nasıl çocuklarının rızkını götürecek?

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, "Hala 'asgari ücret 28 bin mi olsun, 29 bin lira mı olsun?' diye konuşuluyor. İnsanlar nasıl 28 bin lirayla, asgari ücretle çocuklarının rızkını götürecek, gıdasını sağlayacak, yakacağını, giysisini alacak, ev kirasını ödeyecek, okul masraflarını karşılayacak? Bu akıl, izan işi mi? Bu mümkün mü?" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar eski otogarda düzenlenen Süt Soğutma Tankı Dağıtım Töreni’ne katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından gerçekleştirilen program kapsamında; Gülnar, Silifke, Erdemli, Aydıncık ve Mut’ta toplam 100 üreticiye süt soğutma tankı, ayrıca Gülnar’da 21 yetiştiriciye mobil güneş paneli desteği verildi. Yüzde 50 hibeli Süt Soğutma Tankı Desteği Projesi ile Aydıncık, Erdemli, Silifke, Mut ve Gülnar ilçelerinde üreticilere 300 litrelik tanklar teslim edildi. Mobil Güneş Paneli Desteği Projesi kapsamında ise Gülnarlı yetiştiricilere yüzde 50 hibe ile güneş panelleri desteği sağlandı.

"MİLLET VE TÜRKİYE AŞKIYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gülnarlı hemşerilerini selamlayan Başkan Seçer, Mersin merkezdeki yazdan kalma sıcak havanın aksine Gülnar’a kışın geldiğini belirterek, bol yağışlı bir mevsim geçirmeyi ve kuraklıktan kurtulmayı temenni etti. "Süt Soğutma Tankı Dağıtım Töreni" kapsamında yapacakları desteklerden bahseden Seçer, göreve geldikleri günden bu yana tarıma verilecek destekleri çok önemsediklerini vurguladı. Seçer, yıl içinde çok kez ilçelere giderek bu destekleri gerçekleştirdiklerinin altını çizdi ve yaptıkları desteklerin en iyisi olması için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi. Seçer, şunları söyledi:

"Yapmış gibi görünmek için değil, gerçekten yapıyoruz. Bize oy versinler, seçim öncesi 3-5 destek yapalım, halkımızı kandıralım diye yapmıyoruz. Bana göre size güvenen halkınızı kandırmak Allah katında en büyük günahtır. Bu insanlar size destek veriyor; milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi yapıyor. Diyor ki ‘Bana hizmet edecek, çalmayacak, çaldırmayacak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını israf etmeyecek. Vizyon ortaya koyacak, benim gelişmemi sağlayacak, çocuklarımızın geleceğini inşa edecek, bizi dünyada saygın ülke haline getirecek, azimle çalışacak’. Bizi onun için seçiyorlar. Bu düşünceyle, vicdanımızla, Allah, kanun ve yargı korkusuyla, millet ve Türkiye aşkıyla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

Büyükşehir olarak tarımsal desteklerde bulunurken, parti ayrımı gözetmeksizin üretim yapan yurttaşları öncelediklerini ve buna göre desteler sunduklarını aktaran Seçer, "Hiç kimse sizin vergilerinizden ve size aktardığımız bu desteklerden avanta alma hakkına sahip değil. Üretecek ve desteğini alacak" dedi. Büyükşehir olarak, verdikleri tarımsal desteklerle üretime ve ekonomiye katkı yapma gayreti içerisinde olduklarının da altını çizen Seçer, yurttaşların ve özellikle de üreticilerin ekonomik kriz dar boğazından geçtiklerini ve ülkede bir buhran yaşandığını vurgulayarak herkesin ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.

"İNSANLAR 28 BİN LİRAYLA NASIL ÇOCUKLARININ RIZKINI GÖTÜRECEK?"

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Seçer, görüşmelerde bahsedilen 28 bin lira ile geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "Hala ‘Asgari ücret 28 bin mi olsun, 29 bin lira mı olsun?’ diye konuşuluyor. İnsanlar nasıl 28 bin lirayla, asgari ücretle çocuklarının rızkını götürecek, gıdasını sağlayacak, yakacağını, giysisini alacak, ev kirasını ödeyecek, okul masraflarını karşılayacak? Bu akıl, izan işi mi? Bu mümkün mü?" ifadelerini kullandı. İktidarın ‘Ekonomiyi düzelteceğiz!’ söylemlerinin altında en çok da çiftçinin ve üreticinin ezildiğini kaydeden Seçer, "Çok kazananın, Karun gibi zengin olanın zaten derdi, sorunu yok ama vurun abalıya, çalışana, çiftçiye ve üretene... Ne anladık bu durumdan? Bu ülkeyi zaten bu insanlar ayakta tutuyor. Bu insanlara bu kadar ezayı layık görmek hangi fikrin ve anlayışın ürünüdür anlamak mümkün değil" dedi.

"ÜLKEMİZLE, MİLLETİMİZLE VE ATALARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Kaynak bakımından Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğuna değinen Seçer, ülkenin kaynaklarını çar-çur etmeden koruyacaklarının altını çizdi. Ülkenin en büyük sorununun israf ve yolsuzluklar olduğunu belirten Seçer, tarihi, kültürel ve yer altı zenginlikleriyle Türkiye’nin dünyada çok saygın bir ülke olduğunu söyledi. Anadolu topraklarında birçok medeniyetin var olduğunu söyleyen Seçer, "Medeniyet buradan dünyaya yürümüş gitmiş, dünya buradan faydalanmış. Biz böyle bir topraklarda yaşıyoruz ve böyle ataların mirasçılarıyız, torunlarıyız. Ülkemizle ve atalarımızla ne kadar övünsek azdır. Ülkemizle, milletimizle ve atalarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"BİZİ ÇALIŞMAK VE ÜRETMEK KURTARIR"

Üreticilerin desteklerden yararlanması gerektiğini vurgulayan Seçer, kooperatife ya da birliğe kayıt olmaları gerektiğinin de altını çizdi. Büyükşehir’in desteklerinin durmadan devam edeceğini ifade eden Seçer, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, fide-fidan yetiştiriciliği gibi üretimin her alanında destek sunmak için çalıştıklarının altını çizdi. Seçer, "Bizi çalışmak ve üretmek kurtarır. Zenginliğimiz ne kadar artarsa huzurumuz ve barışımız o kadar artar. Daha kaliteli eğitim, daha güzel şehirler, yollar ve okullar olur, kültür, sanat ve ilim olur. Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümek olur, Mustafa Kemal olur" dedi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAK MERSİN’İ İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Milliyetçilik ve vatanseverliğin yapılan hizmetler ile yaşatılabileceğini vurgulayan Seçer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır’ sözünü hatırlattı. Belediyenin en önemli hizmetlerinden birisi olan temiz suyu da yurttaşa ulaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Seçer, Ilısu içme suyunun devreye alındığını hatırlatarak emeği geçenlere teşekkür etti. Seçer, "Biz işleri çok hızlı yapalım istiyoruz. Diyoruz ki ‘zaman hızlı geçiyor, Türkiye’nin ve Mersin’in daha hızlı gelişmesi lazım’. Gece gündüz çalışacağız. Bizim vazifemiz bu ve bunları devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"MESKİ TARİHİN EN BÜYÜK YATIRIMLARINI YAPIYOR"

Gülnar’da kanalizasyon ve atık su arıtma için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Seçer, MESKİ projeleri hakkında bilgi verdi. MESKİ’nin tarihin en büyük yatırımlarının eşiğinde olduğunu vurgulayan Seçer, "MESKİ, yaklaşık olarak 18 milyar lira civarında bir yatırım içerisinde bulunuyor. Bunun yarısını MESKİ kendi öz kaynaklarıyla ve krediyle yaparken diğer yarısını da Devlet Su İşleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni borçlandırarak yapıyor" diyerek, Gülnar, Anamur, Aydıncık ve Çamlıyayla’da alt yapı projelerine hız verdiklerini dile getirdi.

"BİZİ EĞİTİM, EĞİTİMLİ TOPLUM VE BİLİMLE YÜRÜMEK KURTARACAK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal politika çalışmalarına devam ettiklerini belirten Seçer, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda sosyal politikaların en başta değerlendirilmesi gereken politikalar olduğunu ifade etti. Bu noktada da en önemli desteğin eğitim alanında olduğunu belirten Seçer, "Buradaki kurs merkezimiz Mersin’in en başarılı kurs merkezlerinden biri. Her sınavda mutlaka Gülnar’dan dereceye giren çıkıyor. Gülnar’ı samimiyetle kutluyorum. Bizi eğitim ve eğitimli toplum kurtaracak. Hurafelerle, safsatalarla değil bilimle yürümek bizi kurtaracak" diyerek, çocuklar uygun şartlarda eğitime devam etsin diye Büyükşehir’in hizmetlerini sürdüreceğini söyledi. Gülnar’da yürütülen yol çalışmalarından olumlu geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekleyen Seçer, Büyükşehir’e ait olmayan yollarda da yurttaşın rahatı için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

"GELECEK SEÇİMLERDE GÜLNAR’DA İDDİAMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ"

Başkan Seçer, siyasette rekabetin yerinin seçim sandığı olduğunu, bu rekabetin centilmenlik ve asaletle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Gülnar Belediyesi’nin farklı bir partiden yönetiliyor olmasının hizmet anlayışını etkilemediğini belirten Seçer, ilçe belediyesinin siyasi kimliğine bakmaksızın Gülnar’a hizmet eden bir anlayışla iş birliği içinde olduklarını ifade etti. Seçer, seçimleri kazanma arzusunun doğal olduğunu, ancak bunun belediyeler arasında kavga ya da engelleme anlamına gelmemesi gerektiğini dile getirerek, "Elbette ki Gülnar’ın CHP’li belediye başkanıyla yönetilmesini isterdik. Daha kaliteli hizmet olsun diye demokrasi yarışı var. Biz gelecek seçimlerde Gülnar’da iddiamızı ortaya koyacağız. Seçimi kazanmak için yarışacağız" dedi.

"BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN YARATTIĞI SİNERJİ VE GÜÇ BU ÜLKEYİ KALKINDIRIR"

Mersin’in her köşesinin mutluluk, barış ve kardeşlik kenti olduğunu dile getiren Seçer, "Biz hangi renkten olursak olalım farklılıklarımızı görmeden bir arada olursak bu ülkede kavga, huzursuzluk olmaz, daha güçlü oluruz. Birliğin, beraberliğin yarattığı sinerji ve güç bu ülkeyi kalkındırır" diye konuştu. Seçer, Gülnar’da kadınlar, çocuklar ve yaş almış yurttaşlar öncelikli olmak üzere bir ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ yapmak istediklerini ancak merkezde uygun arazi bulunamaması nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi. Şartlı hibeyle bağışlanan bir arazinin amacı değiştirilemediği için projeyi hayata geçiremediklerini ifade eden Seçer, arazi sorunu çözüldüğünde merkezin hemen yapılacağını vurguladı. Bu konuda Gülnarlılardan destek isteyen Seçer, bu merkezin tamamen ilçe halkına hizmet edeceğini söyledi.

Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, Mersin Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kuzey Acarbaş, Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, Süt Soğutma Tankı Desteği Projesi’nden faydalanan üretici Şerife Konyalıoğlu ve Güneş Panel Desteği Projesi’nden faydalanan yetiştirici Şerif Çimen de birer konuşma yaparak; üreticinin her anında yanında olduğu için Başkan Seçer’e ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etti.