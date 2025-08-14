Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Gerçek CHP'li tehdide, şantaja pabuç bırakmaz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılımına tepkiler sürerken CHP'li olmanın bir duruş meselesi olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gerçek bir CHP'linin tehdide ve şantaja boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Seçer, X platformu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"CHP'lilik her şeyden önce bir duruştur. Bizim lügatımızda siyasi şantaj, kapı arkası pazarlıklarla millet iradesini gasp, kişisel çıkarlar üzerine inşa edilmiş bir ikbal yazmaz. Gerçek CHP'li tehdide, şantaja pabuç bırakmaz. Biliyoruz ki, bugünün egemenlerine karşı en büyük güvencemiz millet egemenliğidir. Halkımız bize güvensin. Tüm mücadelemiz çocuklarımızı adaletli, mutlu ve refah içinde bir ülkede yaşatma mücadelesidir."