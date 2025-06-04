Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'den o görüntülere tepki: İnsanların onuruyla oynayamazsınız

ABİDİN YAĞMUR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli ilçesinde arıcılara yapılan kovan desteği dağıtım törenine katıldı. Seçer CHP’li belediye başkanlarının sağlık kontrolüne götürülürken polis tarafından tek sıra dizdirilmesine ve o şekilde medyaya görüntü verilmesine tepki gösterdi.

Burada bir konuşma yapan Vahap Seçer, Mersin’in barış, huzur ve kardeşlik kenti olduğuna dikkat çekti.

Seçer, “Mersin artık huzur kenti oldu. Hep beraber daha da yükseltelim. Parti bizim seçimlerde rekabet ettiğimiz, çatısı altında bulunduğumuz kurumdur. O orada kalsın. Bugün ben hepinizin belediye başkanıyım. O seçimde kaldı. Biz olaya böyle bakarız. İktidar da böyle bakmalı. Bizim iktidara şikayetimiz bu. Bunu böyle yapmayın. Zaten iktidarsın. İnsanlara eşit davran, adaletli davran. İyi şeyler yap, biz de alkışlayalım. Ama adaleti elden bırakma” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARININ TEK SIRAYA DİZİLMESİNE TEPKİ

Türkiye’de halkın en büyük sorun olarak ekonomik krizi ardından da adaleti gördüğünü ifade eden Vahap Seçer, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan CHP’li belediye başkanlarının mahkemeye çıkarılırken polis tarafından tek sıra dizdirilmesine ve o şekilde medyaya görüntü verilmesine de tepki gösterdi.

“BU OLMAZ, İNSANLARIN ONURUYLA OYNAYAMAZSINIZ”

Vahap Seçer şunları söyledi: “Adalet hepimize lazım. CHP’li de olsak Ak Partili de olsak. MHP’li de olsak İyi Partili de olsak. Hiç fark etmiyor. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey konuşamayız. Dün bir belediye başkanı olarak, lütfen kendinizi benim yerime koyun, orada sorguya alınan 36 belediye başkanı, başkan yardımcısı, bürokrat ip gibi dizilmiş... Belediye başkanlarının tamamı arkadaşımız. Bir hukumumuz var. 30 yıllık belediye başkanı Hasan Bey, Büyükçekmece Belediye Başkanı. Aha şuracıkta Oya Hanım bizim eski kadın kolları başkanı. Bunlar bizim beraber mücadele ettiğimiz partililerimiz. Şimdi kendinizi Vahap Seçer’in yerine koyun. Ekranda onları gördüm ağlamamak için kendimi zor tuttum. Olmaz bu. Bu olmaz. Siz insanların onuruyla oynayamazsınız. Şimdi oraya dizmişsiniz. Bu insanlar hala masum. Mahkeme kararı yok. Sadece iddia var. Daha mahkemeye çıkmamış. Sorgudan almış, mahkemeye götürüyor. Bu görüntüler Türkiye’ye yakışmıyor. Bu görüntüler yurtdışından izlendiği zaman Türkiye’ye bakış farklı olur. Puanı düşer. Kimse gelip yatırım yapmaz. Acaba can güvenliğimiz var mı? Bırakın işadamını turist gelmez. Bakın suskunluğumuz asaletimizden. Ben daha önce milletvekilliği yapmış bir siyasetçiyim. Şu anda MBB Başkanıyım. Siyasal kavgalar içinde yer almamak için kendimizi sıkıyoruz. Bir yere kadar. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz susamayız. Biz kavga olmasın, gürültü olmasın, hizmetlerimiz engellenmesin, belediye başkanları olarak siyasetin içerisinde olmayalım diyoruz. Tekrar söylüyorum. Adalet herkese lazım.”