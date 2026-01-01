Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden kar ve buzla kaplanan yollara hızlı müdahale

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı harekete geçti. Donanımlı araçları ve deneyimli personeliyle sahada görev yapan ekipler, olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı aksatmaması için 7/24 müdahalelerini sürdürüyor.

Mersin’in yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk havanın yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele için harekete geçti. Gece-gündüz demeden vatandaşlar için çalışan ekipler; Toroslar, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Anamur ve diğer ilçelere bağlı yüksek kesimlerde, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Vatandaşlardan gelen ihbarlara karşı da teyakkuzda olan ekipler, olumsuzluk ortaya çıkan her durumda Mersinlilerin yanında oluyor.

Başkan Seçer’den kar çalışmalarına ilişkin paylaşım

Ulaşımın aksamaması için sahada yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde ve bağlantı yollarında kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir ekiplerinin var gücüyle çalıştığını belirterek, “Toroslar beyaza büründü. Mersin’in yüksek kesimlerine yağan kar; toprağa bereket, yazın suyuna umut oluyor” ifadelerine yer verdi.

Belli: “Ekiplerimiz tam teşekküllü bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir”

Tarsus ve Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürü İsmail Belli, devam eden kar temizleme çalışmaları hakkında bilgi verirken, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerimizle birlikte, meteoroloji uyarılarından sonra kar yağışının yoğun olabileceği bölgelerde programımızı yapıp, hızlıca inisiyatif aldık. Tarsus’a bağlı Boztepe Böğrüeğri hattında, Çamlıyayla’da tüm ana arterlerde ve yetişebildiğimiz ara sokaklarda, Gülek İnköy, Olukoya, Ardıçlı, Çamalan hattında ve Kuşçular hattında geniş kapsamlı bir çalışma yapmaktayız. 4 greyder, 4 JCB, 2 kar küreme kamyonu ve 35 personel ile birlikte sahada çalışmalarımız devam etmektedir. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır ve yaşanmaması için de ekiplerimiz tam teşekküllü bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

Muhtar Seyrek: “Geceden beri etkili olan kar yağışına rağmen yollarımız açık”

Gülek Mahalle Muhtarı Tuncay Seyrek, kurak geçen yaz döneminin ardından kar yağışının sevindirici olduğunu ifade ederek, “Geceden beri etkili olan kar yağışında, Mersin Büyükşehir Belediyemizin ekipleri ilk andan itibaren ana yollarımızı açtı. Şu an ara yollarımızda çalışma yapıyorlar. Şahsım ve mahallem adına Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Muhtar Şahbaz: “Büyükşehir ekiplerinin çalışmaları devam ediyor”

Keşli Mahalle Muhtarı Murat Şahbaz da kar yağışının geceden itibaren etkili olduğunu söyleyerek, Büyükşehir ekiplerinin var gücüyle kar temizleme çalışması yaptıklarını dile getirdi ve Başkan Seçer’e teşekkürlerini iletti. Muhtar Şahbaz, “Kar yağışı yoğun olduğu halde, yollarımızda herhangi bir kapanma yok. Çalışmalar devam ediyor” dedi.