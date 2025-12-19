Mersin Büyükşehir Belediyesi Emek Evi, emekçilere çay ve çorba ikramına devam ediyor

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Emek Evi, sabahın erken saatlerinde işe giden emekçilere, ücretsiz çorba ve çay ikramı sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Emek Evi hizmetinden bugüne kadar toplam 12 bin 333 kez faydalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Emek Evi", gün doğmadan yola çıkan emekçiler için sıcak bir durak olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2 yıldır hizmet veren Emek Evi, özellikle sabahın erken saatlerinde işe giden emekçilerden yoğun ilgi görüyor. Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi’nde bulunan Emek Evi, gece 03.00’ten sabah 10.00’a kadar hizmet veriyor. Haftanın 3 günü sıcak çorba, her gün ise çay ikramı yapılan merkezden; tarım ve inşaat işçileri başta olmak üzere öğretmenler, fabrika ve depo çalışanları ile öğrenciler yararlanıyor. Özellikle kahvaltı yapmaya vakit bulamadan evden çıkan çalışanlar için sunulan bu hizmet, vatandaşlara hem zaman kazandırıyor hem de güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlıyor. Vatandaşlar, ücretsiz sunulan hizmetten bugüne kadar toplam 12 bin 333 kez faydalandı.

"Haftanın 3 günü çorba, her gün de çay ikramımız oluyor"

Emek Evi’nde görev yapan Rıdvan Elçiçek, Emek Evi’nin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Emek Evi gece 03.00’ten sabah 10.00’a kadar açık. Haftanın 3 günü çorba, her gün de çay ikramımız oluyor. Belediyemiz adına olumlu tepkiler alıyoruz. İnsanlar çok mutlu oluyor. Birçok kişi acele işi olduğundan dolayı, kahvaltı yapmadan evden çıkmak zorunda kalıyor. Burada bile bekleme imkanları olmuyor, çorbalarını alıp hemen gidiyorlar. Belediye’ye teşekkürlerini sunuyorlar. Soğuk havada içleri ısınıyor" dedi.

Elçiçek, Emek Evi’nin kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız kahvaltı yapmadıkları zaman, burada aldıkları bir çorbayla öğlene kadar idare edebiliyorlar. Buradan tüm vatandaşlarımız yararlanabiliyor. Bahçeye, depoya giden işçiler, hatta son zamanlarda yakınlardaki okul öğretmenleri de buraya uğruyor" diye konuştu.

"Bu hizmetten dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Riyad Uzunkaya: "Her gün gelip çayımı çorbamı içiyorum, çok güzel. Evden çıkıyorum, direkt buraya geliyorum. Oturuyorum, sohbet ediyoruz. Soğuk havada çorba iyi geliyor. Sonra işime gidiyorum. Herkes geliyor. Çorbalarını alıp bahçeye çalışmaya gidiyorlar."

-Hatice Açıkgöz: "Hem emekçiler, hem de öğrenciler için çok güzel bir hizmet. Servisimizle hep buradan geçiyoruz ve geçerken de çorbamızı alıyoruz. İşe başlamadan önce sıcak sıcak çorbamızı içiyoruz. Emekçiler için açılan Emek Evi’nden dolayı teşekkür ederiz."

-Emin Başkurt: "Emek Evi’nde içtiğimiz çorba sayesinde harcama yapmıyoruz. Bu soğuk havada sıcak çorba içiyoruz, süper oluyor. Burası zaten işçi durağı. Buradan çorbamızı alıp servisimize binip gidiyoruz. Çok güzel bir hizmet. Bu hizmetten dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz."

-Abdurrahman Öztürk: "Büyük bir hizmet, memnunuz. Vahap Başkan’a teşekkür ederiz. Emekçiler için açılan bir yer. Genelde buradan işe gidiliyor. Haftanın 3 günü çorba veriliyor."