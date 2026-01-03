Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri'nde yeni yıl coşkusu

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Emekli Evleri, yeni yılın gelişini coşkuyla karşıladı. Etkinlik kapsamında Büyükşehir’in kış aylarında sevilen lezzeti kaynar ve çeşitli ikramlar sunulurken, müzik eşliğinde dans eden ve doyasıya eğlenen emekliler, hep birlikte pasta keserek yeni yılın gelişini kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Emekli Evleri, bu yıl da yeni yılı Büyükşehir’in etkinlikleriyle karşıladı. Mezitli Emekli Evi’nde düzenlenen programda üyeler bir araya gelerek, yeni yılı coşkuyla kutladı.

Viranşehir sahilinde denize sıfır konumda hizmet veren Mezitli Emekli Evi, yeni yıl ruhunu yansıtan süslemelerle donatıldı. Etkinlik kapsamında Büyükşehir’in kış aylarında sevilen lezzeti kaynar ve çeşitli ikramlar sunulurken, müzik eşliğinde dans eden ve doyasıya eğlenen emekliler, hep birlikte pasta keserek yeni yılın gelişini kutladı. Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir, Tarsus, Halkkent, Erdemli ve Anamur Emekli Evleri’nde de eş zamanlı olarak düzenlenen kutlamalarda emekliler, yeni yıla birlik ve beraberlik içinde girdi.

“Emekli Evi üyeleri için etkinliklerimiz, 2026 yılında da devam edecek”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Suzan Dönmezler, “Hatırda, gönülde kalacak bir kutlama olsun istedik. Hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum. Bizlere kattığınız enerjiden ve samimi duygularınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

2026 yılında da kentteki tüm Emekli Evi üyeleri için etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekleyen Dönmezler, “Bu yıl da sizler için sağlıkla ilgili farkındalık etkinliklerimiz, gezilerimiz, pikniklerimiz olacak. Emekli Evimiz, Cumartesi dahil haftanın 6 günü sizler için açık. Her zaman bekliyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Hepinize iyi yıllar” diye konuştu.

Etkinliklere katılan Emekli Evi üyeleri, şunları söyledi:

-Aynur Erol: “Emekliler için yılbaşı etkinliği çok güzel düşünülmüş. Başta Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. Yeni yıla girmiş olmak çok güzel. Dilerim ki mutlu bir yıl olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekten emeklileri düşünüyor. Bizler için sosyal aktiviteler yapıyor.”

-Hamza Can: “Mersin’e geldiğim zaman, bir Avrupa kentine gelmiş gibi hissediyorum. 2026’dan adalet, hak, hukuk istiyorum. Mersin çok şanslı. Bana göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de en iyi çalışan belediye. Buradaki sosyal etkinlikler, her şey çok güzel.”

-Semiha Güler: “Çok memnunum. Bu etkinlikler benim için çok önemli, çünkü ben burada sosyalleşmek istiyordum. Buraya gelince birçok arkadaş edindim. Bundan dolayı Büyükşehir’e ve Belediye Başkanımıza çok minnettarım. Bugün çok güzel bir yılbaşı etkinliği oldu. Pastamız kesildi. Yeni yıl dileklerinde bulunduk. Umarım 2026 sağlıklı ve huzurlu geçer. Daha refah bir ülke oluruz.”

-Cemal Gündoğan: “Emekli Evi’ni çok beğeniyorum. Vahap Başkanımız çok güzel işler yapıyor, teşekkür ederiz. Yeni yılı arkadaşlarımla beraber kutladık. Çok memnun kaldım.”