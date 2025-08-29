Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, aldıkları kaliteli eğitimle, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak, hayalini kurdukları bölümlere girmeye hak kazandı.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde sınava hazırlık sürecini geçiren öğrenciler, rehberlik hizmetlerinden sosyal etkinliklere, bire bir etütlerden deneme sınavlarına kadar kendilerine verilen ilginin karşılığını yüksek puanlarla, iyi bölümlere yerleşerek gösterdiler. 62 tıp, 23 diş hekimliği, 19 hukuk, 180 mühendislik, 99 eğitim fakültesi, 16 psikoloji olmak üzere toplam bin 554 öğrenci lisans ve önlisans bölümlerine girmeye hak kazanırken, aileleri de onların mutluluklarına ortak oldular.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde yeni eğitim dönemi öncesinde de tüm hazırlıklar tamamlandı.

"Öğrencilerimizin üniversiteli olmasının heyecanını paylaşıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Kurs Merkezi Sorumlusu Feyyaz Aslanpençe, öğrencilerini üniversiteli yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydederek, “Bu yıl kurs merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin üniversiteli olmasının heyecanını paylaşıyoruz. Elde edilen başarılar, Tarsus’tan Anamur’a kadar tüm Kurs Merkezlerimizi mutlu etti. Akademik desteğin yanı sıra rehberlik, sosyal etkinlikler, bilgi yarışmaları gibi öğrencilerimizi birçok alanda da destekledik. Hazırlık sürecinde ailelerimizin her zaman yanında olduk. Şimdi ailelerimize olan desteğimizi sınav sonrasında da devam ettireceğiz. Başvuruları yakında başlayacak olan öğrenim yardımıyla ailelerimize ekonomik desteğimizi tekrardan sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Sunulan hizmetin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in vizyonu ile hayata geçirildiğine dikkati çeken Aslanpençe, “Bir yıl boyunca öğrencilerimize çok büyük destek sağladık. Öğretmenlerimiz çok özverili bir şekilde çalıştı. Özellikle rehber öğretmenleri işbirliği içerisinde süreci çok iyi yönetti öğrencilerimiz. Vahap Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin vizyonundan çıkmayarak, sosyal belediyecilik anlayışını, sosyal dershanecilik anlayışıyla bütün öğrencilerimize, velilerimize aynı oranda sunmaya devam ediyoruz” dedi.

"Burada beklediğinizden daha fazlasını alıyorsunuz"

Ankara Üniversitesi’nde Maliye Bölümü’nü kazanan İlknaz İclal Geçici, Büyükşehir Kurs Merkezi'nde beklediğinden daha fazlasını bulduğunu söyleyerek, “Ben hocalarımdan çok faydalandım, özellikle birebir etütlerde çok yardımcı oldular. Ankara Üniversitesi’ni kazandım, hayalimdi zaten uzun zamandır. Burada aile gibiydik, sürekli severek geliyordum. Bol bol ilgilendiler, zamanımız hep güzel geçti. Benimle de gurur duydular. Gerçekten burada beklediğinizden daha fazlasını alıyorsunuz. Herkesi kesinlikle davet ediyorum buraya. Çok teşekkür ediyorum Vahap Başkanımıza ve müdürlerimize. Çok memnun kaldım, bundan sonrasında da hep minnettar olacağım” diye konuştu.

"Vahap Başkan öğrenci dostu"

İlknaz İclal Geçici’nin annesi Adile Geçici ise sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunduğunu belirttiği Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ederek, "Kendisinden çok memnunuz. İlk seneden kazanmanın vermiş olduğu mutluluk var. Şu an kızım üniversiteye gidecek. Çok gurur verici bir şey. Belediyemizin dershanesinden de çok memnunuz. Çok yardımcı oldular. Her ay arayıp, ev ziyaretlerimizi yaptılar. Vahap Başkan zaten öğrenci dostu, öğrencilere çok destek veriyor, diğer konularda da öyle. Özellikle de öğrencilere destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Öğretmenlerimden ben çok memnun kaldım"

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Nehir Dibiç ise Kurs Merkezinde gösterilen ilginin başarısına büyük katkı sunduğuna dikkati çekerek, “Ben buraya gelirken sözelim birazcık kötüydü. Buraya biraz sosyalimi geliştirmek için geldim. Ve gerçekten ilk geldiğimde böyle bir fırsatın olduğunu bilmiyordum. Çok yardımcı oldular. Birebir etütler olsun, sınavlar olsun, rehber öğretmenimiz olsun, herkes çok yardımcı oldu. Yani oldukça geliştirdim kendimi burada. Soru çözümlerinde de çok yardımcı oldular. Çoğu dersten yardım aldım burada. Öğretmenlerimden ben çok memnun kaldım. Gerçekten çok sevecenlerdi. Hepsini çok sevdim, benimle aşırı ilgilendiler” ifadesini kullandı.

"Çok güzel bir aile ortamı, çok samimi bir ortam vardı"

Mersin Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü kazanan Kerem İlden de Büyükşehir Belediyesi’nin kış aylarında sabah öğrencilere dağıttığı sıcak çorbanın tadına doyamadığını belirterek, “Sınava hazırlanmak için Belediyemizin dershanesine başvurdum ve geldim. Hayalim olan Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni kazandım. Dershanede hocalarımızın verdiği emeklerle birlikte çok güzel bir aile ortamı vardı. Sabahları burada bir ekmek ve bir çorbayla birlikte dersimize başlamak cidden çok güzeldi. Mersin Üniversitesi’ni tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi bu durumdu” diye konuştu.