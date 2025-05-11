Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na özel program

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli çocuk ve aileleri renkli etkinliklerle buluştu. Akdeniz Doğa ve Su Sporları Spor Kulübü (SUP) iş birliğinde günün erken saatlerinde Fenerbahçe Meydanı’nda başlayan programda, gönüllüler eşliğinde can yelekleri giydirilen özel gereksinimli bireyler, kürek sörfü yaptı. Dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve ilk defa kürek sörfü ile tanışan çocuklar, Akdeniz’in maviliğinde keyifli zaman geçirdi.

İlerleyen saatlerde ise Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı’ndan faydalanan özel gereksinimli birey ve aileleri, açık otobüslerle şehir turu yaptı. İsmet İnönü ve Adnan Menderes Bulvarı boyunca sahil turu yapan aileler, güzel havanın ve şehir manzarasının tadını çıkardı.

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahilde verdiği konserle son buldu. Müzik eşliğinde dans edip, şarkılar söyleyen özel gereksinimli bireyler enerjilerini atarken, aileler de yapılan etkinlikler sayesinde moral bulduklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, “Hafta kapsamında etkinliğimizle açılış yaptık. Sabah erken saatlerde daha küçük yaş grubu özel gereksinimli çocuklarla kürek sörfü etkinliğimiz oldu. Çok eğlendiler ve onlar için çok güzel bir gün oldu. Ardından bir kortej gerçekleştirdik. Kortej bitiminde çocuklar konserle birlikte çok eğlendi. Bu haftayı onlar için güzel bir etkinlik dizisi olarak planladık. Büyükşehir olarak engelli bireylerin her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Dezavantajlı mahallelerden gelen çocuklar kürek sörfü ile tanıştı”

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Fatmanur Uçan, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çok çeşitli etkinlikler yapmayı planladık. Bu da ilk etkinliğimizdi. Etkinliğimizde yaklaşık 50 çocuk kürek sörfü ile tanıştı. Ailelerimizin hepsi dezavantajlı mahallelerden gelen ailelerimizdi. Gerçekten anlamlı bir etkinlik oldu” diye konuştu.

Akdeniz SUP kurucularından Fuat Arıcı, “Çocuklar kadar biz de etkinlikten keyif aldık. Amacımız çocukların suyla tanışmasını ve sosyalleşmesi sağlamaktı. Onların ilk suyla temas anında keyifleri bizi de çok neşelendirdi. Bizim için gurur verici bir etkinlikti” ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan özel gereksinimli bireylerden bazıları da şunları söyledi:

-Yusuf Sami Tekin: “Kürek çektim. Biraz yüzdüm. Denizi çok seviyorum ve yeniden gelmek istiyorum."

-Serdar Göral: "Çok sevdim. Eğlendim ve keyif aldım. Hava çok güzeldi. Yine gelmek isterim.”

-Derya Bağcı: “Kürek çektim, güzeldi. Eğlenceliydi. Şehir turu yaptık. Unutamayacağım bir gün oldu.”

-Alın Katırcıbaşı: “Konser çok iyi ve eğlenceliydi."