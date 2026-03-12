Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 'at eti' açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden aşevinde "tek tırnaklı hayvan eti" verildiğinde dair iddialara yönelik sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Aşhanemize et teminleri açık ihale yöntemi ile doğranmış et şeklinde alınmakta olup, Belediyemizin ihalesini alan firma birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre de halihazırda et tedariki yapan bir firmadır" ifadeleri kullanıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Aşhanemize yapılan et alımları ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Aşhanemize et teminleri açık ihale yöntemi ile doğranmış et şeklinde alınmakta olup, Belediyemizin ihalesini alan firma birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre de halihazırda et tedariki yapan bir firmadır. Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Et alımları; Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen Mezbaha Kesim Raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır. Ortaya atılan iddiaların 4 Şubat 2026 tarihinde tarafımıza ulaşmasının ardından süreç yeniden incelenmiş; mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçları her alım için talep edilmiştir. Tedarik süreci, resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemiz, halk sağlığını her şeyin üzerinde tutmakta; tüm işlemlerini ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Aşevinde dağıtılan etten yarış atlarına takılan çiplerden çıktığı iddia edilmiş ve aşevinde servis edilen yemeklerden "tek tırnaklı eti" çıktığı öne sürülmüştü.