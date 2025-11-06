Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden lösemili çocuklara moral desteği

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısıyla tedavi gören çocuklara ve ailelerine ‘Büyük Kalpler İçin Destek Kutusu’ sloganıyla hazırlanan hediye kutuları takdim etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Onkoloji Hastası Çocuklara Paket Projesi’ kapsamında lösemili çocukların moral ve motivasyonu için dağıtılan hediye kutuları çocukların yüzünü güldürürken, ailelerini de sevindirdi. Hazırlanan hediye kutuları; çocukların seveceği oyuncaklar, boyama kitabı ve boya seti, sesli okuma kitabı, bardak, yapboz ve kutu oyunlarının yanı sıra, maske, eldiven ve ıslak mendil gibi hijyen ürünlerini içeriyor.

“Çocuklarımıza ve ailelerine, yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Tönbe, lösemi tedavisi gören çocukların; okullarından, sosyal çevrelerinden ve aile hayatlarından uzun süre uzak kaldıklarını belirterek, “Çocuklarımıza, tedavi sürecinde yalnız olmadıklarını hissettirmek ve psikolojik destek sağlamak adına, ‘Onkoloji Hastası Çocuklara Paket Projesi’ni hayata geçirdik. Çocuklarımızın daha çok tıbbi ve medikal ihtiyaçları olduğundan, bu ihtiyaçlarına yönelik bir kutu hazırladık. Ayrıca sosyal eksikliklerini giderebilmek için de sesli kitap, oyuncak, yapboz ve matara gibi hediyeler ekledik. Projemizde hediye kutularımız, yaş grubu ve cinsiyete göre ayrıldı. Yaş aralığını 3-6 ve 6-12 olarak belirledik” diye konuştu.

2025 yılı içerisinde 4’üncü hediye dağıtımını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Tönbe, projenin ilerleyen yıllarda da sürdürüleceğini belirtti.

“Hastalık sürecinde, bir elin üzerimizde olduğunu bilmek çok anlamlı”

Hastanede tedavi gören çocukların ailelerinden Fidan İnanç, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu moral desteğinin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Belediyemizin, hazırladığı hediye kutuları ile çocuklarımızın yüzünü güldürmesi çok güzel. Çocuklarımız mutlu ve motive oluyorlar. Kutu içindeki hediyelerle bizi düşündüğünüzü anlıyor ve çok mutlu oluyoruz. Çünkü hastane koridorlarında unutulmak istemiyoruz. Hastalıkla mücadele ederken, hep bir elin üzerimizde olduğunu bilmek çok anlamlı. Büyükşehir Belediyemiz bizi hiç yalnız bırakmıyor” dedi.