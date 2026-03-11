Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı" iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

İİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yürütülen "ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması"na yönelik operasyon düzenledi.

Sabah saatlerinde belediyeye giden ekipler arama yaptı.

Bazı görevliler hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.

VAHAP SEÇER'DEN AÇIKLAMA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, özel Kalem müdürünün evinde ve belediyedeki ofisinde arama yapıldığını söyledi.

Seçer, Belediyedeki alımlarla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Ofiste bazı evrakların arandığını ve talep edildiğini aktaran Seçer, “Bu süreçte böyle bir soruşturma benim için sürpriz değil. Bana dair bir soruşturma yok” dedi.