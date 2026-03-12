Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 7 kişinin işlemleri sürüyor

Mersin'de başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da olduğu 7 kişinin işlemleri devam ediyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" iddialarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, aralarında Doğukan Uyan ve 2 şirket sahibinin de olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındakilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

21 TAŞINMAZ VE 4 ARACA EL KONULMUŞTU

Soruşturma kapsamında dün polis ekipleri, gözaltındakilerin evlerinde ve Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz ilçesindeki binasında arama yapmış, Başsavcılık 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konulduğunu bildirmişti.