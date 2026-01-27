Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Antika Pazarı"na yoğun ilgi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi; geçmişin izlerini taşıyan birbirinden değerli ürünleri Antika Pazarı’nda sergileyerek, koleksiyonerleri ve antika eşya tutkunlarını bir araya getiriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ‘Anılarda Emek Var’ sloganıyla kurulan ‘Antika Pazarı’; antikaseverleri tarihin koridorlarında dolaştırırken, küçükten büyüğe her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

Yenişehir ilçesi 2,5 Çevre Yolu üzeri kurulan Antika Pazarı, her Cumartesi kapılarını açıyor. Antika Pazarı’nda plaklardan saatlere, şamdanlardan gaz lambasına, gramofon, radyo ve bakır eşyalara kadar tarihi özelliklere sahip birçok ürün sergileniyor. Antika eşyaları satın almak için gelen vatandaşlar ise nostaljik şarkılar eşliğinde geçmişin anılarını tazeliyor.

Otluoğlu: "Mersin Antika Pazarı, geçmişi gelecekle buluşturma noktasıdır"

Büyükşehir Antika Pazarı Sorumlusu Ebru Otluoğlu, Antika Pazarı’nın 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açıldığını hatırlatarak, "Her Cumartesi hizmet vermekteyiz. Pazarımızda antika, retro, vintage koleksiyonluk ve hediyelik ürünler bulunuyor. Bu ürünler, piyasa değerine göre çok uygun fiyata satılıyor. Mersin Antika Pazarı’nda; geçmişten günümüze kalan tarihi, maddi ve manevi değer taşıyan ürünleri yeni nesillere tanıtmak ve sunmak amacı taşıyoruz. Mersin Antika Pazarı bir bakıma, geçmişi gelecekle buluşturma noktası" dedi.

Antika Pazarı esnafı, gösterilen ilgiden memnun

Kurulduğu günden bugüne kadar Antika Pazarı’nda bakır ve pirinç ürünlerini antikaseverler için sergileyen Abdullah Karamanoğlu, "Cumartesi günü pazarımızda yerimizi alıyoruz. Müşterilerimizin ilgisinden çok memnunuz. Gençler de nostaljik ürünlere çok ilgi gösteriyor. İlerleyen zamanda Antika Pazarımızın daha çok kıymet göreceğini düşünüyorum. Bize bu yeri tahsis eden Büyükşehir Belediyesi’ne de çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Antika Pazarı kurulduğundan beri köy dokumaları ürünlerinin satışını yapan Ahmet Çan, "Nostaljik eserlerin hepsi el emeği, göz nurudur. Dokuma yapılan bütün parçaların ipleri de el eğirmesidir. Vatandaşların ilgisi iyi. Yapanların eline sağlık" ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan bu yana antika eşyalara ve tarihe merakı olduğunu ifade eden vatandaşlardan Mehmet Bolat, "Hemen hemen her Cumartesi geliyorum. Katılım güzel ve kalabalık oluyor. Antika Pazarı büyük bir ihtiyaca cevap veriyor. Tarihi değeri olan, çok önceden kullanılmış aletler, cihazlar çok ilgimi çekiyor. Her ilde, ilçede belki de her mahallede olması gerekiyor" dedi.

Mersin’i çok sevdiğini söyleyen Bernadette Güzelgöz, eşinin antika koleksiyoncusu olduğunu ve her hafta sonu Antika Pazarı’nı ziyaret ettiklerini belirterek, "Büyükşehir’in çalışmalarını çok beğeniyoruz. İzmir’den gelen bir arkadaşım, Mersin’i gördüğünde çok şaşırdı ve çok beğendi. Antika Pazarı da Mersin için çok kıymetli bir yer. Ben en çok dantel, kanaviçe ve iğne oyası gibi eski dönemlere ait tekstil ürünlerini beğeniyorum. Eşim de şamdan, halı ve kilim gibi ürünleri seviyor" diye konuştu.

İngilizce Öğretmeni Kudret Sancak hafta sonları Antika Pazarı’nı gezmeyi sevdiğini belirterek, "Antika Pazarı’nı daha çok, İstanbul'daki Bomonti Antika Pazarı ve Kadıköy'deki antika pazarlarından biliyorduk. Ta ki Mersin Büyükşehir Belediyemiz bu güzel yeri arkadaşlarımıza tahsis edip açana kadar. Bu pazarı güzel buluyorum. Özellikle tamirat ve tadilat meraklısı olduğum için, pazarda sergilenen antika ya da ikinci el objeleri satın alıyorum" dedi. Sancak, fiyatların da makul düzeyde olduğunu ve Antika Pazarı’nın çok daha canlı tutulmasını istediğini sözlerine ekledi.

Mersin’de öğrenci olan Kıvanç Sancak, Antika Pazarı’nı Mersin açısından çok değerli bulduğunu söyleyerek, "Antika Pazarı’na, kurulduğu günden beri geliyoruz. Bizim için hafta sonlarını değerlendirdiğimiz çok güzel bir etkinlik. Pazar’da en çok antika fotoğraf makineleri ve plaklar ilgimi çekiyor. Antika Pazarı’nı herkes görüp gezmeli" ifadelerini kullandı.

Antika Pazarı’nın minik meraklısı Kutay Can ise en çok eski oyuncakları beğendiğini anlatarak, "Satılan eşyaları, bardakları ve oyuncakları gördüm. Antika Pazarı’nı gezmeyi çok seviyorum. En çok oyuncak arabaları sevdim" dedi.