Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadın üreticilere desteği sürüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bugüne 45 farklı proje ile 8 bin 300’ü aşkın kadın üreticiye destek verdi. Büyükşehir, 2025'in sonuna kadar 9 bin kadın üreticiye daha ulaşmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın çiftçilerin tarımsal üretimde güçlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 45’ten fazla proje kapsamında kadın çiftçiler öncelikli olarak destekleniyor.

Büyükşehir, 2019 yılından bu yana 45 farklı proje kapsamında 8 bin 300’ü aşkın kadın üreticiye ulaştı. 2025 yılı sonuna kadar 9 bin kadın üreticiye ulaşmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in 13 ilçesinde bölgenin üretim özelliklerine göre hayata geçirdiği projelerle kadın üreticilerin emeğini görünür kılıyor.

Büyükşehir’in fide, fidan, makine-ekipman, sulama borusu, hayvancılık gibi birçok alanda sağladığı desteklerden yararlanan kadın çiftçiler, umutla üretmeye devam ediyor.

“Üretimde kadın gücünü desteklemeye devam edeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan Ziraat Mühendisi Pembegül Şeker, “Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak 2019 yılından bu yana 45 farklı proje kapsamında 8 bin 300’ü aşkın kadın üreticimize ulaştık. Lavanta, nergis, badem, ceviz, zeytin fidanı, arıcılık, organik tarım, yerel tohumların korunması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi kapsamında, birçok kadın üreticimize destek veriyor ve pozitif ayrımcılık yapıyoruz” dedi.

Kadın çiftçilerin günlük yoğun emeklerinin arasında, tarlada ve bahçede de büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Şeker, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınların emeğini desteklemeyi ve onları üretimde daha da güçlendirmeyi görev biliyoruz. 2025 yılı sonuna kadar 9 bin kadın üreticiye ulaşmayı hedefliyoruz. Her zaman onların yanında olmaya ve üretimde kadın gücünü desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Üretici kadınlar ise Büyükşehir'in desteklerine ilişkin şunları söyledi:

-Havva Kara: “Yazın Mara’da, kışın da sahildeyiz. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Ekin eker, harman kaldırırız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın sağladığı güneş enerjisi panelinden faydalandık. Panel yokken ateş yakıyor, onunla işimizi görüyorduk. Güneş paneli geldiğinden beri rahatladık. Televizyon izliyor, dünyadan haberimiz oluyor. Vahap Başkan'ımız geldiğinden beri, kadınlara ve bütün çiftçilere destek oluyor."

-Hayriye Gönül: “Bu yıl enginar ekmek istedik ama fide bulamamıştık. Büyükşehir Belediyesi bize enginar yumrusu dağıttı. Başkanımız Vahap Seçer’in kadınlara, kadın çiftçilere desteği çoktur. Her alanda, her yerde kadınların yanında. Enginar bulamasaydım, nergis soğanı isteyecektim. Her bölgede yetişen fide ve fidanların cinsi ayrı. Büyükşehir Belediyesi her yere göre ayrı destek veriyor ve hep bizlerin yanında."

-Havva Yılmaz: “20 yıldır geçimimizi zeytinle sağlıyoruz. Başkanımız çiftçinin yanında. Kadın üreticileri de çok destekliyor. Halkla iç içe bir insan olan Vahap Seçer’i çok seviyoruz. ‘Gece yataktan bile kaldırabilir, sorunlarınızı söyleyebilirsiniz’ demiş. Çiftçilerin yüzünü güldürüyor."