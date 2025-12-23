Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Mahalle Buluşmaları, Darıpınarı Mahallesi'nde devam etti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üretici kadınları desteklemek amacıyla düzenlenen Kırsal Mahalle Buluşmaları'nın son durağı, Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı Mahallesi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kırsal Mahalle Buluşmaları, Çamlıyayla Darıpınarı Mahallesi'nde devam etti. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in de katılım sağladığı etkinlikte; Darıpınarı, Sebil, Kisecik, Yalamuk ve Korucak mahallelerinden gelen üretici kadınlar stant açarak doğal ürünlerini sergiledi.

Çamlıyayla’da şenlik havası

Meral Seçer, Çamlıyayla’da üretici kadınlarla bir araya gelerek stantları gezdi, bölgeye özgü ürünlere ilişkin bilgi aldı. Etkinlikte, Mersin merkez ilçeleri ile Tarsus’tan gelen yaklaşık 250 misafir; hem üretici kadınların ürünlerini yerinde inceleme hem de satın alma imkanı buldu. Program kapsamında bisikletli kadınlardan oluşan Amatör Ritim Grubu sahne aldı, davul-zurna ekibi ise etkinliğe renk kattı.

Kadın emeğini görünür kılan ve kırsaldaki üretici kadınlarla kentte yaşayan kadınları bir araya getiren buluşmaların kentin farklı mahallelerinde devam edeceği bildirildi.

"Kadınlar, üretimleriyle topraklarına sahip çıkıyor"

Seçer, daha önce de birçok kez Kırsal Mahalle Buluşmaları’na katıldığını belirterek, bu etkinliklerin üretici kadınların ürettikleri ürünlerin görünür olması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Seçer, "Kırsal Mahalle Buluşmaları tam anlamıyla bir dayanışma etkinliği. Bir tarafta geleneksel yöntemlerle üretim yapan kadınlar, diğer tarafta toprağına sahip çıkan emekçi kadınlar ve kentte yaşayan kadınlar var. Kadınların her alanda görünür olması için bir aradayız" dedi.

Kırsal mahallelerdeki kadınların üretimleriyle topraklarına sahip çıktıklarını ifade eden Seçer, "Dünyanın yüzde 75-80’ini küçük aile çiftçileri doyuruyor. Buradaki kadınların tamamı küçük aile çiftçisi. Üretimden vazgeçmemeleri gerekiyor. Kadınların üretime devam etmesi kız çocuklarına umut olacaktır. Bizleri bir araya getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve bu dayanışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kırsal Mahalle Buluşmaları'mıza devam edeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç ise Kırsal Mahalle Buluşmaları’nın üretici kadınlarla tüketici kadınları bir araya getiren önemli projelerden biri olduğunu söyledi. Güngeç, "Çamlıyayla Darıpınarı’ndaki stantlarda Sebil, Kisecik, Yalamuk ve Korucak mahallelerinden gelen üretici kadınların doğal ürünleri yer alıyor. Mersin merkezden gelen misafirlerimiz hem ürünleri tadıyor hem de güzel bir kaynaşma ortamı oluşuyor. Projemiz amacına uygun şekilde ilerliyor. Kırsal Mahalle Buluşmalarımıza farklı mahallelerde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üretici kadınlar ve katılımcılar ise etkinliği, şu sözlerle değerlendirdi:

-Cennet Esenbey: "Güldük, eğlendik, satış yaptık. Civar köylerden ve ilçelerden gelenler oldu. Herkes ürünlerini sattı, kazanç sağladı. Kış günü köyümüz için çok iyi oldu."

-Fadime Tor: "Üretici kadınlar burada ürettiklerini satma imkânı buluyor. Hem eğleniyoruz hem de misafirlerimiz doğal ürünlerimizi alıyor. Mahallemizin tanıtımı için de çok güzel bir etkinlik."

-Makbule Yıldırım: "Kendi ürettiğimiz ürünleri tüketiciyle buluşturuyoruz. Alanlar memnun, biz de sosyalleşiyoruz. Satışlarımız artıyor, aile bütçesine katkı sağlıyoruz."

-Menşure Şengül: "Bu tür etkinlikler bizim için çok güzel oluyor. Alışveriş yaptık, keyifli vakit geçirdik."

-Şerife Erdoğdu: "Üretici kadınlara destek olmak için geldik. Büyükşehir Belediyesi kadınların yanında duruyor. Biz de sosyalleşiyoruz, katkı sunuyoruz."

-Tülin Minkar: "Çok güzel bir etkinlik. Organik ürünler var, alışverişimizi yaptık, müzik eşliğinde eğlendik. Üretici kadınların emeğine saygı duyuyoruz."