Mersin Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası kuruldu

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, kente kültür ve sanat alanında yeni bir soluk kazandırdı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kent Orkestrası’nın çatısı altında kurulan Mersin Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, ilk konserinde sanatseverlerle buluştu.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen konser, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Sahneye çıkan Oda Orkestrası’na, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Başkemancısı Özgecan Günöz solist olarak eşlik etti. Konserde, klasik müzik tarihinin önemli eserlerinden J.S. Bach’ın 'Air'i ve A. Vivaldi’nin "Dört Mevsim" adlı yapıtları seslendirildi. Büyükşehir Belediyesi, Oda Orkestrası ile klasik müziğin kentte daha geniş kitlelerle ulaşmasını hedefliyor.

"Emin ve sağlam adımlarla sanat üretmeye devam ediyoruz"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Özgecan Günöz’e ve Oda Orkestrası sanatçılarına, sergiledikleri performans için teşekkür etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 2019 yılından bu yana kültür-sanat alanında her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini belirten Özdülger, "Mersin Büyükşehir Belediyesi sanat topluluklarıyla, orkestralarıyla, şehir tiyatrosuyla, halk dansları topluluklarıyla sanat üretmeye emin ve sağlam adımlarla devam ediyor. Bu gücü almamızın ve bu desteği görmemizin en büyük sebebi sanatseverlerimiz. Kendilerine, bizleri hiç yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sanatın aydınlığını Mersin üzerinden yaymak istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bir ilki daha gerçekleştirerek Oda Orkestrası’nı oluşturduğunu belirten Özdülger, "Oda Orkestrası’nın ilk konserine, bize güzellik ve şans getireceğine inandığımız İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Başkemancısı Özgecan Günöz ile başladık. Sizlerin verdiği destek ve ilgi, bu şehirdeki sanatsal etkinliklerin ne kadar kıymetli olduğunun bir göstergesi. Biz üretmeye, sanatla buluşmaya ve siz sanatseverlerle olmaya devam edeceğiz. Çünkü sanatın aydınlığını, tüm ülkeye Mersin üzerinden yaymak istiyoruz" diye konuştu.

"Büyükşehir Oda Orkestrası çok dinamik, çok hevesli, çok istekli"

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Başkemancısı Özgecan Günöz ise Mersin’e üçüncü kez geldiğini, çok sevdiğini ve çok keyif aldığını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası ile çalışmanın oldukça keyifli olduğunu belirten Günöz, "Kendileriyle ilk defa çalıştım, zaten bu ilk konserleri. Büyükşehir Oda Orkestrası çok dinamik, çok hevesli, çok istekli. Onlarla çalışmak da çok keyifliydi. Beraber güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Seyirci de harikaydı. Çok coşkuluydu. Ayakta alkışladılar. Var olsunlar. Benim için çok güzel bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.