Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımları ile Halk Kart tutarlarını hesaplara yatırdı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesi üniversite öğrencilerine yönelik öğrenim yardımının 2. taksitini ve dar gelirli yurttaşlara nakdi destek sağlanan Halk Kart’ın aralık ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ailesi kentte ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ile lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin ilk yıl yararlandığı geri ödemesiz öğrenim yardımı kapsamında 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 12 öğrenciye, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 31 öğrenciye, 5 yıllık bölümlerde okuyan 205 öğrenciye ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 413 öğrenciye olmak üzere, toplam 8 bin 661 öğrencinin hesabına 30 milyon 591 bin 300 lira yatırıldı.

Temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Halk Kart uygulamasıyla ise dar gelirli yurttaşların aile bütçesine katkı sağlanırken, alışverişin yapıldığı anlaşmalı yerel market ve bakkallara da destek olunuyor. Halk Kart uygulamasından aralık ayında toplam 7 bin 336 kişi yararlandı. Halk Kart Aralık ayı tutarları kapsamında 3 bin 698 kişinin hesabına 750 lira, 3 bin 638 kişinin hesabına ise bin 250 lira olmak üzere 7 bin 336 kişinin hesabına toplam 7 milyon 321 bin lira yatırıldı.