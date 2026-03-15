Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan dahil 7 kişi tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ile 3 belediye çalışanının da aralarında olduğu 7 kişi “Nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik” soruşturması kapsamında tutuklandı. 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü D.U.’nın da bulunduğu şüpheliler hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı

Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; D.U. dahil 3 belediye görevlisi olmak üzere toplam 7 kişi tutuklanmış, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.”