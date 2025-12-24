Mersin Büyükşehir Belediyesi, trafiğin aksamaması için asfalt çalışmalarını gece sürdürüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla asfalt yenileme çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların önemli bir bölümü gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son olarak Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı’nda, kullanım özelliğini kaybetmiş asfalt yenilendi.

"Çalışmalarımızı, trafiğin daha sakin olduğu gece saatlerinde sürdürüyoruz"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda Yol Asfalt Şefi olarak görev yapan Mehmet Onur Güner, kent genelinde kullanım özelliğini kaybetmiş asfaltların yenilendiğini belirterek, çalışmaların yaklaşık 20 gündür devam ettiğini ifade etti.

Güner, "Bu çalışmalar; gündüz trafiğin çok yoğun olduğu ve kapatmanın mümkün olmadığı, dolmuş ve otobüs güzergahlarının bulunduğu kavşaklarda yapılıyor. Bu yüzden çalışmalarımızı, trafiğin daha sakin olduğu gece saatlerinde sürdürüyor ve kısa sürede trafiğe açıyoruz" dedi.

Son 20 günde toplam 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı

Asfalt yenileme çalışmalarında 32 personel ve 13 iş makinesinin görev aldığını ifade eden Güner, son 20 günde yapılan işlerde yaklaşık 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldığını söyledi. ULAKBEL üzerinden gelen bildirimler ve teknik ekiplerin sahada yaptığı incelemeler doğrultusunda deforme olan yolların tespit edildiğini söyleyen Güner, özellikle kavşak bölgelerinde yenileme çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 8 farklı noktada asfalt yenileme işleminin tamamlandığını belirten Güner, "MEŞOT Kavşağı’ndan başlayan çalışmalarımızı Diş Hastanesi Kavşağı, Şehir Hastanesi Kavşağı, Adnan Menderes Bulvarı’nın Babil Caddesi kesişimi, Rıfat Uslu Caddesi ve Mimar Sinan Bulvarı gibi noktalarda devam ettirdik. Kent genelinde belirlenen noktalarda önümüzdeki süreçte de çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.