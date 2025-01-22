Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticinin yanında oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım sektöründe sürdürülebilirliği desteklemek ve çiftçilerin ekonomik olarak daha güçlü bir konuma gelmesini sağlamak amacıyla, her yıl artan bir ivmeyle projelerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Mersinli çiftçiler; Büyükşehir’in fide, fidan, küçükbaş hayvan, makine ve ekipman, sulama borusu, ilaç ve gübre gibi çeşitli tarımsal destekleriyle, üretimlerini artırma fırsatı buluyor. Özellikle küçük aile işletmeleri, önemli bir kalkınma süreci yaşıyor.

Mersin’in 13 ilçesinde bölgeye has özelliklere göre destekte bulunan Büyükşehir, özellikle kıraç ve problemli arazilerde yetiştirilmeye uygun nergis soğanı dağıtımlarını sürdürdü. Torosları saran nergisler kokusuyla yurttaşları cezbederken, kazancıyla da üreticinin yüzünü güldürdü.

2024 yılında 134 üreticiye toplam 197 bin 819 adet nergis soğanı dağıtıldı. Ayrıca 62 üreticiye 59 bin 200 adet lavanta fidesi, 3 bin 280 üreticiye ise 97 bin 749 adet zeytin fidanı dağıtımı yapıldı. Üreticileri meyve yetiştiriciliğine de teşvik ederek ürün desenini çeşitlendirmek, kısıtlı olan tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek amacıyla yeni bir fidan desteğine başlayan Büyükşehir, 249 üreticiye 7 bin 363 adet Trabzon Hurması fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

2024 yılında toplamda 100 kilometre sulama borusu desteğinde bulunan Büyükşehir, bu sayede 6 bin 500 dekar alanın verimli bir şekilde sulanmasını sağladı. Büyükşehir ayrıca Tarsus ve Silifke ilçelerinin çeşitli mahallelerinde 98 üreticiye organik tarım eğitimi vererek, bu üreticilerin organik sertifikasyon almalarına destek oldu.

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ KALKINIYOR, PROJELER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ KORUYOR

‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’yle yerelde kalkınmayı ve sürdürülebilir olmayı hedefleyen Büyükşehir, 2024’te yetiştiricilere dağıtılacak 1500 baş hayvanı satın almayıp sahadan toplayarak, yeni yetiştiricilere teslim etti. Otlatma mevsiminin kısıtlı bir zaman dilimine sıkışmasından dolayı, kış aylarında hayvanların yem ihtiyacı önemli bir problem yaratıyor. Bu problemin çözümüne destek olan Büyükşehir, 689 yetiştiriciye 438 bin 200 kilogram, yüzde 50 hibeli mısır flake yemi dağıtımı yaptı.

Büyükşehir’in makine destekleriyle üreticilerin el gücüyle uzun saatlerde yaptıkları işlemler büyük ölçüde azalırken, maddi olarak da tasarruf sağlanıyor. Kooperatifler ve odalar üzerinden yapılan destekler kapsamında Silifke’ye 1 adet fıstık kabuk soyma, 1 adet nar taneleme, Erdemli’ye 12 adet sisleme, Aydıncık ve Gülnar’a 3 adet badem soyma makinesi teslim edilirken, Mersin’de birçok mahalleye 9 adet ceviz soyma, 5 adet erik boylama, 11 adet üzüm sıkma ve 5 adet zeytin boylama makinesi desteği sağlandı. Kırsalda geleneksel lezzetlerin gelecek kuşaklara taşınabilmesi ve imece ruhunun devam ettirilmesi amaçlanarak sürdürülen destek projesi kapsamında ise, 2024 yılı içerisinde Mersin’in çeşitli mahallelerine toplamda 150 adet hamur yoğurma makinesi teslim edildi. Akdeniz Ziraat Odası’na ise 1 adet toprak analiz cihazı desteği sağlandı.

Turunçgil üreticilerinin karşı karşıya olduğu önemli bir sorun olan Akdeniz Meyve Sineği ile etkin mücadele edebilmek amacıyla Akdeniz, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde 1800 üreticiye 30 bin litre hidrolize protein dağıtımı yapıldı.

TARIMSAL DESTEKLER, BÖLGENİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE BELİRLENİYOR

Konargöçerler için önemli bir destek projesi olan ‘Güneş Topluyoruz Sizin İçin’ sloganıyla hayata geçirilen ‘Güneş Paneli Desteği Projesi’, 2024 yılında da çadırları aydınlattı. 150 arı yetiştiricisi ve 250 küçükbaş hayvan yetiştiricisi olmak üzere, 2024 yılında toplamda 400 yetiştiriciye güneş enerjisi paneli desteği verildi. Ayrıca konargöçer yörüklerin sulama ihtiyaçlarının daha etkin ve verimli bir şekilde karşılanması amacıyla yüzde 50 katkı payı alınarak yapılan destek kapsamında, 2024 yılında muhtelif ilçelerde Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Birliği’ne kayıtlı toplamda 130 yetiştiriciye sulama tankeri desteği sağlandı.

Örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticilerin üretim kaynaklı sorunlarını en aza indirerek ürün kalitesini ve üretim miktarını arttırmak amacıyla üreticilere sera ipi dağıtımı yapan Büyükşehir, 2024 yılında 3 bin üreticiye toplam 45 bin kilogram sera ipi ve 1000 üreticiye 1000 kutu yapışkan tuzak desteği sağladı. Örtü altı sebze üretiminde aşırı kimyasal kullanımının azaltılması amacıyla üreticilere sıvı organik gübre desteği veren Büyükşehir, Akdeniz ilçesinde birçok mahallede üretim yapan 2 bin 500 üreticiye toplam 25 bin litre organik gübre desteği sağladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, 2024 yılında üreticileri hem var olan projeleri devam ettirerek, hem de yenilerini ekleyerek desteklediklerini, üreticilerin sorunlarına çözüm olan projeler üretmek için yıl boyunca çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, “Fide, fidan, soğan destekleriyle başlamıştık. Bunlar içerisinde 2024 yılında Trabzon Hurması gibi yeni bir fidan dağıtımında bulunmuştuk. Zeytin, nergis soğanı, pasiflora fidesi dağıttık. ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’nin bu sene 5’inci yılıydı. 2020 yılında başlatmış olduğumuz projenin başında koyduğumuz hedeflere ulaştığımız bir yıl oldu. 2024 yılında 60 yetiştiricimize dağıtmış olduğumuz 1500 hayvanın hepsini, daha önceki yıllarda dağıtmış olduğumuz yetiştiricilerden topladık. Belediye bütçemizden herhangi bir para çıkmadan bunu gerçekleştirdik. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine ise mısır flake desteği verdik” dedi.

“GÜNEŞ PANELİYLE, KONARGÖÇER AİLELERİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTTİK”

Şahutoğlu, “150 arı yetiştiricimize ve 250 küçükbaş hayvan yetiştiricimize, bu sene de güneş paneli dağıttık. Güneş paneli dağıtarak, en azından konargöçer ailelerin ya da arı yetiştiricilerinin yaşam standartlarını bir nebze de olsa yükseltmiş olduk. Böylelikle kaldıkları çadırlarda ışıkları yanmış oldu. Telefonlarını şarj edecekleri ya da televizyonlarını çalıştırabilecekleri imkân sağladık. Tarımda olmazsa olmaz sulama borusu desteğini, bu yıl da yine 100 kilometre olarak gerçekleştirdik. Böylelikle sulanamayan arazileri, tarıma daha elverişli hale getirdik. Konargöçerler yaylalara çıktığında, suya erişimlerinde problem yaşıyorlardı. Bunu gidermek amacıyla, Aralık ayı içerisinde su tankeri dağıtımını gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.