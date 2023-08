Mersin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara çadır desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinde geçim kaynağı arıcılık olan yetiştiricilere çadır desteği sunarak, daha profesyonel ve hijyenik koşullarda bal üretilmesini sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağladığı malzeme ve ekipman desteği ile tarımsal faaliyetlerin daha modern ve profesyonel bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Bu doğrultuda Mersin’deki her üreticiye dokunan Büyükşehir Belediyesi, arı yetiştiricilerine de el uzattı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde hayata geçirilen ‘Arı yetiştiricilerine alet ekipman desteği projesi’ çerçevesinde, birliğe kayıtlı olan ve 100 ile 200 adet arasında kovanı bulunan yetiştiricilere, yüzde 50 hibeli 300 adet bal sağım çadırı dağıtıldı.

Proje sayesinde arıcılığın daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, lezzetli ve kaliteli balların üretilmesine de ön ayak oldu. Büyükşehir Belediyesinin çadır desteğinden faydalanan arı yetiştiricilerinden biri de Toroslar ilçesine bağlı Değnek Köyü’ndeki Pınar Çelen oldu.



“Üretimi sürdürülebilir kılmak adına her türlü desteği sağlıyoruz”

Mersin’de arı yetiştiriciliği ve bal üretim faaliyetlerini artırmak, potansiyelini geliştirmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için arı yetiştiricilerine destek verdiklerini belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Geçtiğimiz yıllarda temel arıcılık malzemelerinden maske ve körük başta olmak üzere arıcılık malzemelerini dağıtarak, arı yetiştiricilerimizin yanında olmuştuk. Bu sene de üretilen balların sağılması amacıyla, yetiştiricilerimize bal sağım çadırı dağıttık” dedi.

Arı ve arı ürünlerinin sağlıklı ve hijyenik koşullarda sağılması ve tüketici ile buluşması için yetiştiricilere destek verdiklerini ifade eden Şahutoğlu, “Yapmış olduğumuz projelerin temelinde, eğitime dayalı çalışmalar yer almaktadır. Daha sonra ihtiyaçları belirliyoruz ve belirlenen bu ihtiyaçlar doğrultusunda uygulamaya geçiyoruz. Üretimde giderek artan girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla da yetiştiricilerimizin yanında oluyoruz. Böylelikle hem üretimin devam etmesini sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.



“Dağıtılan çadırlar işlevsellik bakımından çok faydalı”

Çadırın, arı yetiştiriciliğinde en önemli unsur olduğunu dile getiren arı yetiştiricilerinden Pınar Çelen, Büyükşehir Belediyesinin çadır desteğinden faydalanmadan önce eski çadırlarla idare ettiklerini belirtti. Dağıtılan çadırın işlevsellik bakımından çok faydalı olduğunu ve kendilerine çok yararlı olacağını söyleyen Çelen, “Çadırın pencerelerinde teller olması bir avantaj. Çünkü içeri ne kadar az arı girerse o kadar iyi. Çadırın üzerinin çuval şeklinde olması da güneşin içeriye çekilmesine ve balın akımının daha güzel olmasına yardımcı oluyor. Çok güzel düşünülmüş” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin, kendilerine her konuda çok büyük destekleri olduğunu belirten Çelen, “Vahap Başkanımız sayesinde birçok hizmetten faydalanıyoruz. En ufak bir sıkıntımız olduğu zaman Büyükşehire başvuruyoruz ve ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Arı demek, hayat demektir. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu destekler için çok teşekkürler” şeklinde konuştu.