Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden Sulama Tankeri Desteği Projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, yetiştiricilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kuraklık gibi doğal afetlerin etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı ‘Sulama Tankeri Desteği Projesi’ dağıtım töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, projeyle ilgili teknik detayları paylaşarak, “Tankerlerin bedelinin yarısını belediye, yarısını da üretici karşılıyor. Bu tip projelerde üreticinin cebinden para çıkarsa aldığı ürün daha sürdürülebilir olur. Toplamda 130 üreticimiz bu desteğimizden yararlanacak. 3 tonluk su tankerleri bizim üreticimiz için son derece önemli bir ekipman” dedi.

“Tarımı önemsiyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak bu alana ayırdıkları bütçeleri paylaşarak, “2024 yılı içerisinde tarıma 119 milyon TL destek bütçesi ayırmıştık, 2025 yılı için yüzde 80 artışla bunu 215 milyon TL’ye çıkardık. İnsana dair tüm sosyal politikalarda; devletin yanında olacağı, sosyal belediyecilik ve sosyal devlet anlayışının olduğu; tüm projelere ayırdığımız pay 2024 yılı içerisinde yaklaşık olarak 830 milyon liraydı. 2025 yılında bunu da yüzde 75 artırdık ve 1 milyar 494 milyon TL’ye çıkardık” diye konuştu.

SEÇER, CUMHURBAŞKANI’NA SESLENDİ: “BİZE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPMASIN”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında CHP’li belediyelere yönelik olarak kurduğu cümleleri eleştiren Seçer, “Sayın Cumhurbaşkanı bize yönelik sözler söylerken ‘Üvey evlat’ muamelesi yapıyor. Cumhurbaşkanı, herkesin Cumhurbaşkanı tüm kurumların başıysa, partisi ne olursa olsun belediyeler de devletin bir kurumudur. Ben belediye başkanı olarak herkesin belediye başkanıysam Sayın Cumhurbaşkanı’nın da belediye başkanıyım. Bize üvey evlat muamelesi olmasın. Hani bizi SGK’ya şikayet edip; ‘Şunları bir sallayın, bir sarsın, bir kendine getirin’ söylemini üzüntüyle karşıladım. Bizim sarsılmaya, kendimize gelmeye ihtiyacımız yok. Biz kendimizdeyiz, ayaklarımız da yere basıyor” dedi.

Belediye bütçesinden harcanan her kuruşun değerinin bilindiğini ve Mersin halkına bu bilinç ile hizmetler sunulduğunu aktaran Seçer, “Biz her kuruşu, değerini bilerek harcıyoruz. Onun için Mersin halkının büyük bir çoğunluğunun teveccühü ile göreve devam ediyoruz. En büyük hakem, halktır. Bir siyasetçinin yanındaki en büyük güç halkıdır. Biz güçlüyüz, yanımızda halkımız var. Hakemimiz de halk. Hakem de kararını verdi. Mersin’de herkes halinden memnun. Belediyecilik hizmetleri açısından herkes çalışan bir belediye ve çalışan bir belediye başkanı olduğunu görüyor” ifadelerini kullandı.