Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne “İklim Değişikliğine Uyum” ödülü

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da düzenlenen ‘İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı-Hibe Bileşeni Fuar ve Bilgilendirme Etkinliği’ne katıldı. Etkinlikte, Mersin Büyükşehir’in ‘Climate Change Adaptation Grant Programme’ (CCAGP) Hibe Programı dolayısıyla yürüttüğü ‘İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ başlıklı projesi ‘başarılı uygulamalar’ arasında gösterilerek plaket ile ödüllendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında yapılan etkinlikte; başvuru yapılan yaklaşık bin proje içerisinden desteklenen 29 başarılı projenin tanıtımı yapıldı. Program; açılış konuşmaları, başarı plaketi seremonisi, hibe faydalanıcılarının projelerini tanıttığı fuar alanı, panel oturumları ve proje sunumları ile geniş bir kapsamda yürütüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne başarı plaketi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Climate Change Adaptation Grant Programme’ (CCAGP) Hibe Programı kapsamında yürüttüğü ‘İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ (Make A Move For Adaptation to Climate Change) başlıklı projesi ile etkinlikte yer aldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, başarılı uygulamalar arasında gösterilerek plaket ile ödüllendirildi. Başarı Plaketi Seremonisi’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Dr. Bülent Halisdemir, plaketini teslim aldı.

Paydaşlarla deneyimler paylaşıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin standında proje faaliyetleri ve çıktıları katılımcılarla paylaşılırken, fuar alanı yoğun ilgi gördü. Proje Uzmanı Serel Aşcıoğlu tarafından yapılan sunumda ise yerelde iklim değişikliğine uyum kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen deneyimler aktarıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen ‘Hibe Projeleri Uygulama Sürecinden Çıkarımlar’ başlıklı panelde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, UNDP ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri de deneyimlerini paylaştı.

Bu etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğine uyum alanında yürüttüğü projelerin ulusal düzeyde görünürlüğünü artırırken, proje faaliyetlerinin paydaş kurumlar nezdinde takdir görmesini sağladı.

Aynı zamanda farklı kurumlarla deneyim paylaşımı için de önemli bir platform oluşturdu.