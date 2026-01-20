Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Kampüsleri, çocukların gelişimini destekliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen Çocuk Kampüsleri’nin 3'üncüsü Silifke’de açıldı. Kampüste; Yaratıcı Mutfak, Tasarım ve Teknoloji, Hobi ve Resim, Dans, Doğa, Müzik ve Ritim, Masal ve Drama ile Akıl ve Zeka Oyunları olmak üzere 8 atölye ile 3 yaş altı çocuklar için anne-çocuk etkileşimini güçlendirmeyi hedefleyen Oyun Odası bulunuyor.

Çocuklar atölyelerde hayal güçlerini, yeteneklerini ve sosyal becerilerini keşfederken, hem eğleniyor hem de öğreniyor. Günlük 500 çocuğa ulaşan kampüs, geniş Survivor Oyun Alanı ile onların fiziksel dayanıklılıklarını test ederken, takım çalışması ve problem çözme becerilerinin gelişmesine de katkı sunuyor.

“Çocuklar güvenli bir ortamda, eğlenerek ve oynayarak öğreniyor”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, Silifke Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan Çocuk Kampüsü’nün, farklı yaş ve ilgi alanlarına hitap eden atölyeleriyle, 4 grup halinde günde 500 çocuğa hizmet sunduğunu belirtti. Çocukların bir arada eğlenerek, oynayarak, güvenli ve teşvik edici bir ortamda değerli vakit geçirme fırsatı bulduklarını kaydeden Öztürk, “Müzik ve Ritim Atölyesi’nde çocuklar ritim, melodi ve seslerle ilgili beceriler geliştirirken, çeşitli müzik enstrümanlarıyla tanışıyor. Dans Atölyesi, çocukların fiziksel gelişimine katkı sunarken, geleneksel halk oyunları ve dünya dansları hakkında fikir edinmelerini sağlıyor. Yaratıcı Mutfak Atölyesi’nde ise çocuklarımız, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanıyor ve mutfak becerilerini geliştiriyor. Masal ve Drama Atölyesi ile dil becerilerini geliştirip hayal dünyalarını keşfederken, yaratıcı düşünme ve duygusal zeka gelişimlerine de katkı sağlanıyor” diye konuştu.

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen Doğa Atölyesi’ne de değinen Öztürk, “Doğa Atölyesi’nde amacımız, çocukların çevre ile iç içe olmalarını ve kampüsümüzde bulunan hobi bahçesinde bitki dikimi yapmalarını sağlamak. Böylece çevre duyarlılıklarını artırarak, bilimsel düşünme ve gözlem yeteneklerini keşfetmelerine destek oluyoruz” dedi.

Hobi ve Resim Atölyesi’nde çocukların el becerilerini, sabır ve odaklanma yetilerini geliştirdiklerini ifade eden Öztürk, “Resim yapma, modelleme ve el sanatları gibi birçok etkinlikle, çocukların yaratıcılıklarını pekiştirmelerine fırsat tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tasarım ve Teknoloji Atölyesi ile çocuklara, yaratıcılıklarını teknik becerilerle birleştirme imkanı sunduklarını vurgulayan Öztürk, “Çocuklar robotik kodlama, blok tabanlı kodlama, 3 boyutlu tasarım ve elektronik devreler gibi alanlarda beceri kazanırken, problem çözme ve planlama yeteneklerini de geliştiriyor” diye konuştu.

“Tüm Silifke halkını, Sosyal Yaşam Merkezi Çocuk Kampüsü’ne bekliyoruz”

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’nde ise çocukların grup oyunlarıyla sosyal beceriler kazandığını belirten Öztürk, “Takım çalışması, liderlik ve iletişim gibi beceriler, oyun yoluyla pekiştiriliyor. Aynı zamanda strateji geliştirme ve problem çözme gibi zihinsel beceriler de bu sayede güçleniyor” dedi.

Atölyelerin yanı sıra 1-4 yaş arası çocuklar için hazırlanan Oyun Odası ile anne-çocuk etkileşimini güçlendirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Öztürk, “Anne katılımlı bu atölyede çocukların gelişimi gözlemlenirken, annelere de destek sağlıyoruz. Çocuklar burada oynayarak ve eğlenerek öğrenirken, sosyal becerilerini de geliştiriyor” ifadelerini kullandı.

İlerleyen süreçte Fotoğrafçılık Atölyesi açmayı ve doğa gezileri gibi etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını da söyleyen Öztürk, tüm Silifke halkını Sosyal Yaşam Merkezi Çocuk Kampüsü’ne davet etti.

“Oyun Odası ile anne-çocuk etkileşimini güçlendiriyoruz”

Çocuk Kampüsü’nde görev yapan Rehber Öğretmen Feride Dere, “Oyun Odası hem anneleri destekleyen, hem de onlara farkındalık kazandıran bir atölye. 6 hafta sürecek programımızın ilk oturumunda, annelerimizle annelik farkındalığını konuşuyoruz. Diğer oturumlarda ise, çocukların serbest oyun sırasında anneleriyle olan iletişimini gözlemliyoruz. Sonrasında, çocukların 1-4 yaş arası davranış özelliklerini ele alarak, şiddetsiz eğitim ve öfke nöbetleriyle baş etme yollarını öğreniyoruz” diye konuştu.