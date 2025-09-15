Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin incir fidanı desteği üreticilere gelir sağlıyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 50 hibeli olarak dağıtılan incir fidanları, kırsal arazilerin değerlendirilmesine katkı sunarken çiftçilere de ekonomik gelir sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere yönelik tarımsal destek projeleri kapsamında meyve fidanı dağıtımlarını sürdürüyor. 2020 yılında dağıtılan siyah incir fidanları, üreticilerin gelir elde etmesine katkı sağlarken, kırsal arazilerin de ekonomiye kazandırılmasına olanak tanıyor.



Başkan Vahap Seçer’in göreve geldiği 2019 yılından sonra hızla artış gösteren destek projeleri kapsamında 2020 yılında aldığı siyah incir fidanlarını yetiştiren Tarsus’a bağlı Eskişehir Mahallesi’nden Tunahan Karaboğaz, hasadını yaptığı meyveleri satarak gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Hasat edilen siyah incirler, oldukça kaliteli olması dolayısıyla direkt ihracata gönderiliyor.

“Dağıttığımız her bir fidan yarınlara bırakacağımız en büyük miras”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini söyleyerek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin emeğine ve toprağımıza verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak fidan dağıtımlarımız gerçekleşmektedir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak 2020 yılı içerisinde Tarsus ilçemizde 372 üreticiye yüzde 50 hibeli olarak 12 bin 810 adet siyah incir fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde 2023 yılı içerisinde 13 ilçemizde 478 üreticiye yine yüzde 50 hibeli olarak 14 bin 654 adet hem siyah incir, hem beyaz incir fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzde ki süreçte de incir fidanı dağıtımlarımız devam edecektir” dedi.

Üreticilere ulaştırılan her bir fidanın yarınlara bırakılacak en büyük miras olduğuna dikkati çeken Durmaz, bu destekler sayesinde hem çiftçilerin gelirinin artacağını hem de bölgenin tarımsal anlamda daha güçlü bir konuma geleceğini belirtti. Durmaz, “Projemizin amacı Mersin’in mevcut tarımına ve üretim desenine katkı sağlamak amacıyla verim ve çeşitliliği arttırmak, mevcut tarımı daha iyi bir hale getirmek, tarımda alternatif ürün oluşturmak, kapama incir bahçe sayılarını artırarak incir yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve yüksek verim ve kaliteli meyveler elde ederek üreticilerin gelir seviyesini arttırmaktır. Önümüzde ki yıllarda da yine aynı şekilde incir fidanı dağıtımlarımız devam edecektir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak fide ve fidan dağıtımlarımızla üreticilerimizin yanındayız” diye konuştu.

“Toprağı da değerlendirmiş oluyoruz, üreticilerimizde kazanıyor”

Eskişehir Mahallesi Muhtarı Bayram Bölükbaş ise incir fidanlarıyla kırsal arazi topraklarının da iyi şekilde değerlendirildiğine işaret ederek, “Tarıma, çiftçiye ve üreticiye destek verdiği için Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Üreticilerimiz çok memnun. Atıl vaziyette olan bu toprakta başka bir ürün olmaz. İncir verdiler, incir yetiştiriyoruz. Şu an toprağı da değerlendirmiş oluyoruz yani. Üreticilerimizde kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle diktiği incir fidanlarını yetiştirerek ürün toplamaya başlayan üretici Karaboğaz ise şöyle konuştu:

“Bu fidan dağıtımları bizi toprağa bağlıyor”

“Biz 2020 yılında Mersin Büyükşehir Belediye'mizin dağıtmış olduğu fidanları alıp bahçemize ektik. Biz memnunuz, şu an için hasadını yapıyoruz. Bize bir geçim kaynağı oluyor. Bu ürünleri ben satmaya götürdüğüm zaman orada çok beğeniyorlar. Özellikle 'Tarsus Siyahı' olarak adlandırıyorlar. Şu an coğrafi işaret tescili almaya da çalışıyorlar, onlara yardımcı olmaya da çalışıyoruz, numune de verdik. İhracatçı olanlar bu ürünü çok beğeniyorlar. Sapı biraz daha uzun ve daha dayanıklı olduğunu söylüyorlar. Bu çok güzel bir fayda sağlıyor çiftçimize. Bu fidan dağıtımları bizi toprağa bağlıyor. Vahap Başkan'ımıza tarıma ve çiftçilerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”