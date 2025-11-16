Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü'ne yoğun ilgi sürüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü Çamlıyayla rotası, vatandaşların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildi. Zevzek Tepesi’nde başlayan yürüyüş, Çamlıyayla merkezde sona erdi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Tarihi Kilikya Yolu Projesi”, doğayı ve kültürü harmanlayan yürüyüş rotalarında katılımcıları buluşturmaya devam ediyor. Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği proje, Mersin’in kültürel dokusu ve doğal güzelliklerini öne çıkarıyor.

Kilikya Yolu Yürüyüşü Çamlıyayla rotası da vatandaşların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin kahvaltılık kumanya ve Çamlıyayla Belediyesi’nin çay ikramlarının ardından Zevzek Tepesi’nde başlayan yürüyüş, 7 kilometrelik parkurun ardından Çamlıyayla merkezde sona erdi.

Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü ile Mersin’in turizm potansiyeline katkıda bulunulduğunu belirterek, güzergahın Çamlıyayla gibi kırsal ilçelerden geçmesinin kendileri için sevindirici olduğunu dile getirdi.



Yürüyüşün kültürel paylaşım bakımından da önem taşıdığını belirten Sofu, şöyle konuştu:

“Kilikya Yolu Yürüyüşü, Mersin’in turizm potansiyeline katkı sunuyor”

“Tarihi Kilikya Yolu yürüyüşü, Mersin’in kültürel ve doğal değerlerine büyük katkı sağlıyor. Mersin, turizm açısından Türkiye’nin gözde illerinden biri ve Kilikya Yolu’nun bu potansiyeli daha da artıracağına inanıyorum. Farklı mesleklerden birçok insanla sohbet ediyoruz; hem geldikleri yerle hem de birbirleriyle kaynaşma fırsatı buluyorlar. Kültürel açıdan da çok kıymetli bir paylaşım ortamı oluşuyor. Bulunduğumuz Zevzek Tepesi Sosyal Tesisleri de yürüyüş rotasına dahil edildi. Bu da ilçemizin tanıtımı açısından güzel bir fırsat. Tesisimiz 130 dönüm alan üzerinde kurulu; karavan ve çadır kamp alanları, restoran, kahvaltı salonu ve çeşitli sosyal donatılara sahip. Hem tesisimiz hem de ilçemiz için çok önemli bir değer. Herkesi Çamlıyayla’ya ve Tarihi Kilikya Yolu’na davet ediyoruz.”



“Kilikya Yolu Projesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin can verdiği çok büyük bir proje”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, projenin Silifke’den Tarsus Çamlıyayla’ya kadar geniş bir coğrafyada rota oluşturduğunu belirterek, etkinliğin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen büyük çaplı bir proje olduğunu kaydetti.



Projenin 4 ayrı etap ve 38 yürüyüş parkurundan oluştuğunu söyleyen Gökayaz, “Her hafta önce keşif yürüyüşleri yapıyor, ardından vatandaşlarımızla birlikte bu tarihi yolu hem yerel hem de ileride ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlıyoruz. Etkinliklerimize ilgi çok yoğun. Duyurular yapıldığında kontenjanlar yaklaşık 2 saat içinde tamamen doluyor. Bu da projenin ne kadar benimsendiğini gösteriyor. Yürüyüşlerin bir diğer önemli boyutu ise üreticiye ve esnafa sağladığı katkı. Katılımcılar geldiğinde, ekmekten yerel ürünlere kadar pek çok satış yapılabiliyor. Hem vatandaşlardan hem de esnafımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu etkinliklerimiz düzenli olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Tarihi Kilikya Yolu’nda yürüyen doğaseverlerden bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Ecem Aktaş: “Kolay bir parkurdu, çok hoşuma gitti. Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ederim. Bundan sonra etkinlikleri takip edeceğim.”

-Oğuz Kara: “Ne çok kolay ne çok zor, tam kıvamında bir yürüyüştü. Çok memnun kaldım, devamını diliyorum.”



-Sanem Biçer: “Namrun’un doğası, ağaçları, bitki örtüsü ve tarihi dokusuyla Mersin’in gizli kalmış çok gözde bir yaylasında yürüyüş yaptık. Çok güzeldi, mevsim olarak da uygundu. Doğayla baş başa olmak bile yeterince güzel.”

-İlkin Verim: “Bugünkü parkur daha kolaydı ama çok keyifliydi. Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Kilikya Yolu projesini çok yararlı buluyorum. Hem spor yapma hem de tarih öğrenme açısından çok değerli bir etkinlik.”



-(Esnaf) Yusuf Sakallı: “Gelen her grup buradan alışveriş yapıyor. Cevizli sucuktan nar ekşisine kadar birçok ürün satılıyor. Hepimize katkısı oluyor. Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”