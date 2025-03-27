Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin yaralandığı kazanın davası sürdü

MERSİN (AA) - Mersin'de kullandığı kamyonetle okul geçidinde çarptığı 1 öğrencinin ölümüne, 1 öğrencinin de ağır yaralanmasına neden olan tutuklu sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Coşkun T. kazada hayatını kaybeden Elif Su Ekinci (11) ve yaralanan Elif Yüksel'in (11) aileleriyle taraf avukatları katıldı.

Coşkun T. savunmasında, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Anne ve babaya en büyük acıyı yaşattım. Keşke ben ölseydim. Her gece uykularım kaçıyor. Çok pişmanım." dedi

Mahkeme başkanının, "Kazanın saat 15.00'te olduğu belirtiliyor. HTS kayıtlarına göre saat 14.51'de telefon görüşmen var ve ortalama 7-8 dakika sürmüş. Kaza anında telefonla konuşuyor muydun?" sorusu üzerine sanık, tali yoldan ana yola çıktığında telefonu kapattığını, olay anında görüşme yapmadığını iddia etti.

Müştekilerden Elif Su Ekinci'nin babası Kamil Ekinci de şikayetlerinin sürdüğünü belirterek, "Sanık ilk duruşmada pişmanlıkla ilgili bir şey demedi. Bunlar öğretilmiş beyanlardır. Uzun yıllardır çocuk haklarıyla uğraşıyorum ama kendi çocuğumu koruyamadım." diye konuştu.

Elif Yüksel'in babası Behçet Yüksel de kızının Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiğini, sanığın cezalandırılmasını istediklerini anlattı.

Yüksel ailesinin avukatı Hibe Gökalp, okul bölgesine 120 metre kala bölgede çok sayıda uyarı levhası ve ikaz lambaları olduğuna dikkati çekti.

Coşkun T'nin sağ şeritteki belediye otobüsünün durmasına rağmen geçitteki öğrencilere yol vermediğini dile getiren Gökalp, şöyle konuştu:

"Sanık aracın hızını yavaşlatmayarak 'ne olursa olsun' düşüncesiyle yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan Elif Su Ekinci'nin ölümüne ve Elif Yüksel'in ağır derecede yaralanmasına neden olmuştur. Elif Yüksel'in hastanedeki tedavisi devam ediyor ancak konuşamıyor ve yürüyemiyor."

Gökalp sanığın kazada yüzde 100 kusurlu olduğunu savunarak, "Sanığın, taksirden değil olası kasttan sorumlu tutularak yargılanması gerekmektedir." dedi.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, Coşkun T'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 27 Mayıs'a erteledi.

Merkez Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde, 23 Mayıs 2024'te Coşkun T. idaresindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonetin okul geçidinde çarptığı Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci hayatını kaybetmiş, Elif Yüksel ise ağır yaralanmıştı. Tutuklanan sürücü hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.