Mersin'de 10 kişinin öldüğü facia: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin tutuklanan Star Diyarbakır yolcu otobüsü sürücüsü Ali Güler'in (45), ifadesi ortaya çıktı. Güler'in, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği belirtildi.

Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Kaza, 26 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, şoför Ali Güler’in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti.

Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 2 otomobil ve 1 kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kaza yerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan 39 yaralı ise Mersin, Tarsus ve Adana'daki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Kazada hafif yaralanan şoför Ali Güler, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Güler, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesi de ortaya çıktı.

İfadesinde yaşanan kaza nedeni ile çok üzgün olduğunu dile getiren Ali Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği belirtildi.