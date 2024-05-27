Mersin'de 10 kişinin öldüğü trafik kazasında yeni gelişme: Yolcu otobüsünün şoförü gözaltında

Mersin'de, zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği tespit edildi. Yolcu otobüsünün sürücüsü Ali G, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi, ardından gözaltına alındı.

Mersin'de, 10 kişinin yaşamını yitirdiği zincirleme trafik kazasında kazaya karışan şehirler arası yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği tespit edildi.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren 10 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Yaşamını yitirenlerin Ozan Kılıç, Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Birsen Çiftsüren, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek, Taha Acet, Sultan Acet ve Ayla Çelik Teymen olduğu belirlendi.

Cenazelerin, işlemlerinin ardından defin için Adana ve Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan 40 kişiden 13'ünün Tarsus Devlet Hastanesi'nde, 7'sinin Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14'ünün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3'ünün Çukurova Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin de Tarsus'taki bir özel hastanede tedavileri sürüyor.

Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Ali G, Tarsus'ta özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.