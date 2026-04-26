Mersin'de 100 milyonluk "iş vaadi" dolandırıcılığı: 7 kişi tutuklandı

Mersin’de "iş vaadiyle dolandırıcılık" şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmada, 120 kişinin mağdur edildiği ve yaklaşık 100 milyon TL’lik bir para trafiğinin yönetildiği saptandı.

MAĞDURUN ADINA HESAP VE HAT AÇTILAR

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheliler, farklı illerden Mersin’e "iş bulma" vaadiyle getirdikleri kişileri hedef aldı. Mağdurların adına banka hesapları ve GSM hatları açtıran şebekenin, bu hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığı belirlendi. Paraların bir uygulama üzerinden transfer edildiği tespit edilirken, 12 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

7 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda SIM kart, dijital materyal ile 410 bin TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden F.T., D.T., G.A., S.T., O.E., U.Ç. ve B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4'ü adli kontrol şartıyla 5 kişi ise serbest bırakıldı.