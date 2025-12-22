Mersin'de 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle yaraladı: Veli tahrik etti, öğrenci vurdu!

Abidin YAĞMUR

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

MAHALLE SAKİNLERİ: VELİ, OKUL MÜDÜRÜNÜ HEDEF ALIYORDU

Saldırının ardından ulaştığımız Çarıklar Mahallesi sakinleri, okul müdürü Ender Kara’nın, saldırgan öğrenci M.K’nın babası Y.K tarafından geçtiğimiz aylarda tehdit edildiğini, Y.K’nın okul civarında müdür Kara’ya sataşmak istediği ancak çevre sakinlerince uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Mahalle sakinleri, “O olaydan sonra Y.K okulun çevresinde pek görülmedi. Bu sabah da bu olay oldu. 12 yaşında bir çocuğun bunu tek başına planlaması akıl işi değil” dedi.

“ÇOCUĞUMUN OKULA MOTOSİKLETLE GELMESİNE NASIL İZİN VERMEZSİNİZ”

Okulda görevli bir öğretmen ile bir velinin anlatımları da mahalle sakinlerinin iddiasını destekler nitelikte.

Bu iddiaya göre, öğrenci M.K dönem başında okula motosikletle geldi. Öğrencinin okul bahçesine kadar motosikletle girmesi üzerine Müdür Kara, “Evin uzak değil. Yaşın da tutmuyor. Motorla gelme” diyerek öğrenciyi uyardı.

Bunun üzerine veli Y.K, “Öğretmenler okula arabayla geliyor da benim çocuğum niye motorla gelemiyor” diyerek okul idarecilerini kaymakamlığa şikayet etti.

DİĞER VELİLERLE DE SORUN YAŞADI, ŞİKAYET EDİLDİ

Y.K ayrıca birkaç kez okulun bahçesinde video çekimi yaptığı için diğer öğrenci velileriyle de sürtüşme yaşadı. Hatta iddiaya göre bir grup veli, Y.K ve oğlu M.K’ye ilişkin şikayetlerini Milli Eğitim Müdürlüğüne iletti. Okul idaresinin de okula güvenlik elemanı alınması için başvurduğu ayrıca velli Y.K tarafından yapılan tehditlerin Anamur Kaymakamlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne iletildiği öğrenildi.