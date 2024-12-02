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Mersin'de 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 02.12.2024 09:36
  • Giriş: 02.12.2024 09:36
  • Güncelleme: 02.12.2024 09:36
Kaynak: AA
Mersin'de 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, Mut ilçesinde sahte içki üretimi yapıp piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada 2 bin 115 litre sahte içki ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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