Mersin'de 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
G.İ'nin kullandığı 34 E 1134 plakalı otomobil, Boğsak Tüneli'nde M.K. idaresindeki 33 CBP 21 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü ve yolculardan M.Ş, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tünelde kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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