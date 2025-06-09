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Mersin'de 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.06.2025 21:57
  • Giriş: 09.06.2025 21:57
  • Güncelleme: 09.06.2025 21:57
Kaynak: DHA
Mersin'de 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus ile Akdeniz ilçesini birleştiren ve yapımı süren otobanda üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 33 ADJ 593 ile 01 AEP 401 plakalı otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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