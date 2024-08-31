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Mersin'de 21. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi

Erdemli ilçesinde 21. kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 31.08.2024 01:38
  • Giriş: 31.08.2024 01:38
  • Güncelleme: 31.08.2024 01:42
Kaynak: AA
Mersin'de 21. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi

Mersin’de bir kişi 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

İddiaya göre, M.U. (33) Tömük Mahallesi'ndeki bir apartmanın 21'inci katının balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın açılır tavanından içeri giren ve sıkışan M.U. itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdemli Devlet Hastanesinde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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