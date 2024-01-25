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Mersin'de 24 sikke ve 10 obje ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 25.01.2024 09:41
  • Giriş: 25.01.2024 09:41
  • Güncelleme: 25.01.2024 09:41
Kaynak: AA
Mersin'de 24 sikke ve 10 obje ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 24 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda M.Y'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 24 sikke ve 10 obje buldu.

Ekipler, M.Y'yi gözaltına aldı.

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