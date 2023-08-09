Mersin'de 265 ton kaçak cam ele geçirildi

Mersin'de yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan piyasa değeri 12 milyon lira olan 265 ton kaçak cam ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli tespit edilen bir firmayı incelemeye aldı. Firmaya ait işlemlerin detaylı incelenmesinin ardından, camların depolandığı alana baskın yapıldı.

Camların, gümrük idaresine beyan edilenden farklı türde olduğu belirlendi. Firmanın, düşük vergi ödemek amacıyla camları olduğundan daha farklı beyan ettiği tespit edildi.

Operasyonda toplam 265 ton kaçak cama el konuldu. Camların piyasa değerinin 12 milyon TL olduğu anlaşılırken; farklı beyan edilmesinden kaynaklı ortaya çıkacak yaklaşık 6 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor.