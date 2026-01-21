Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Mersin Erdemli'de saat 16:12'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 21.01.2026 16:31
  • Giriş: 21.01.2026 16:31
  • Güncelleme: 21.01.2026 16:34
Kaynak: Haber Merkezi
Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Mersin'i Erdemli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 16:12'de 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol