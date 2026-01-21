Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Mersin Erdemli'de saat 16:12'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Mersin'i Erdemli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 16:12'de 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Erdemli (Mersin)
Tarih:2026-01-21
Saat:16:12:17 TSİ
Enlem:36.6925 N
Boylam:34.10444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6Ic2gKlTAk@afadbaskanlik