Mersin'de 4 gündür kayıp olan 12 yaşındaki kız çocuğu Urfa'da bulundu

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız çocuğu Urfa'da bulundu.

Mersin'de 4 gündür kayıp olan 12 yaşındaki kız, polis ekipleri tarafından Urfa'da bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Mezitli ilçesinde yaşayan S.T, 16 Eylül'de polis ekiplerine kızı İ.T'den haber alamadığını ve Urfa'da olabileceğini bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.T'nin Urfa'da olduğunu tespit etti.

Urfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen polis, İ.T'yi buldu. Çocuğun, emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin'e getirilerek ailesine teslim edileceği belirtildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 16 Eylül'de Akdeniz Mahallesi'ndeki sitenin görevlisi S.T, 12 yaşındaki kızı İ.T'nin yatağında olmadığını fark etmişti. Kızının kaybolduğunu düşünen S.T, polise başvurmuştu.