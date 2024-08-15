Mersin'de 4 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü
Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada başlayan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Orman Bölge Müdürlüğünce insansız hava aracıyla (İHA) yapılan kontrollerde, İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlardan duman yükseldiği belirlendi.
İhbar üzerine bölgelere Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 noktadaki yangınlar söndürüldü.
Ormanlık alanlarda soğutma çalışması yapıldı.