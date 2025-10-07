Mersin'de 4 yıl önce toprağa gömülen Fin balinasının iskeleti gün yüzüne çıkıyor

MERSİN'de 4 yıl önce sahile vurduktan sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçeye gömülen 16 metrelik Fin balinasının iskeleti yapılan kazıyla gün yüzüne çıkmaya başladı.

Mersin Üniversitesi tarafından Fin balinasının iskeletinin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla ‘Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor’ projesi hazırlandı. Yürütücülüğünü MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ın yaptığı proje kapsamında, balinanın 4 yıl önce gömüldüğü Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçede öğrencilerin katılımıyla kazı çalışması başlatıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, beraberindeki MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ile kazı alanını ziyaret etti. Proje hakkında bilgi alan Vali Toros, Rektör Yaşar ile kazı alanına inerek çalışmalara destek verdi.

‘BİLİME KATKI SUNACAK BİR ÇALIŞMA’

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Toros, “Mersin Üniversitesi'nin önemli bir bilimsel etkinliğine tanıklık ediyoruz. Kentimiz açısından önemli bir faaliyet. 2021 yılında karaya vuran Fin balinası bilimsel inceleme ve değerlendirme için su ürünleri fakültemizin bahçesine gömülmüş. Kazı aynı zamanda eğitim erkinliği birlikte yürüyor. 400’ün üzerinde öğrenci bu çalışmalara katılmak için kayıt yaptırdı. İskelet çıkartıldıktan sonra deniz canlıları müzesinde sergilenecek. Mersin tarih ve kültürel miras anlamında son derece önemli bir kent. Ama aynı zamanda denizlerinden, dağlarından, kıyılarından, ormanlarına kadar da önemli bir biyoçeşitliliğe sahip bir kentimiz. Bu anlamda da bu biyoçeşitliliği korumak, mirasımızı, kültürel ve tarihi mirası korumak anlamında da hem korunmak hem de gelecek nesillere aktarmak anlamında da önemli bir çalışma yürütüyoruz. Bu kararı veren arkadaşları kutluyorum. 4 yıl sonrayı hedefleyerek bu çalışmayı yürütmüşler. Bu anlamda da çene kemiği, kafatası, göğüs omurları, kuyruk omurları dahil olmak üzere hem bunun çıkartılması hem akademik çalışmalar hem bunun sergilenmesi anlamında önemli bir çalışma olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Şaşırtıcı ve hakikaten de bilim anlamında katkı sunacak bir çalışma olmuş" dedi.

‘HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI EĞİTİMİ AMAÇLIYORUZ’

Çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar da "Mersin Üniversitesi ailesi olarak biz, öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil, aynı zamanda uygulamalı ve deneyime dayalı bir eğitimle eğitim görmelerini amaçlıyoruz ve arzuluyoruz. Tabii bu süreçte öğrencilerimizin bilimsel merakının ve keşfetme duygusunun önemli bir karşılık bulduğu bu etkinliği üniversitemizde gerçekleştirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

İKİ GÜN İÇİNDE TÜM İSKELET GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ise şunları söyledi:

Fin balinasının kazısı devam ediyor. 415 öğrencimizin katılımıyla birlikte başladığımız kazı bugün dördüncü gününde. Dördüncü gün itibarıyla kafa, boyun omurları ve göğüs bölgesinin tamamını toprak altından çıkarttık. Şimdi bel ve kuyruk omurları kısmı kaldı. İki gün içerisinde de tüm iskeleti müzemizin bahçesinde çıkartmayı planlıyoruz.” (DHA)

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)