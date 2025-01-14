Mersin'de 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin'de bir otomobilde 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kente silah getireceği belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Uygulama noktasında durdurulan bir otomobildeki detaylı incelemede 40 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.K. ve M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.