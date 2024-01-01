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Mersin'de 5 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 01.01.2024 13:49
  • Giriş: 01.01.2024 13:49
  • Güncelleme: 01.01.2024 13:50
Kaynak: AA
Mersin'de 5 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, park halindeki 5 motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerden çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen çalıntı 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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