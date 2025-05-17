Mersin'de 550 kilometrelik yürüyüş parkuru: Tarihi Kilikya Yolu Projesi tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edilen Tarihi Kilikya Yolu Projesi; Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü’nün de destekleriyle hayata geçirildi.

Projeyle, Antik Çağ’da Alanya’dan İskenderun’a kadar uzanan ve Doğu Akdeniz’in kalbinde stratejik bir bölgenin adı olan Kilikya’nın binlerce yıllık tarihi yeniden görünür kılınırken, geçmişin birikiminin geleceğe taşınması hedefleniyor.

13 ilçeyi kapsayan, 55 köyden geçen 550 kilometrelik Kilikya Yolu, ‘İpek Yolu’, ‘Toroslar’, ‘Olba’ ve ‘Afrodit’ adı verilen 4 ana etapta planlandı ve 38 farklı parkur ile 125 ara durak belirlendi.

Projenin lansmanında konuşan ve Mersin’in enerjisinin yüksek bir kent olduğunu söyleyen Başkan Vahap Seçer, “Böyle bir kentte yönetici olmaktan çok onur duyuyorum” dedi. Mersin’in tanınması noktasında Tarihi Kilikya Yolu’nun önemli olduğunu vurgulayan Seçer, “Tarihi Kilikya Yolu projesiyle; on binlerce yıl önce bu coğrafyada yaşayan kültürleri, tarihi ve doğayı tanıtma imkanı sunuyor, bunu vitrine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Projenin Mersin’in marka kent olması için birçok alanda kazanımı olan bir proje olduğuna dikkat çeken Seçer, “Bu proje, sadece bir yol hikayesi değil, dünya barışına katkı demektir” dedi.

Konuşmasında, Mersin’i EuroVelo Avrupa Bisiklet Ağı’nın rotalarına entegre etme hedeflerine de değinen Seçer, Kilikya Yolu gibi projelerin, bu sürece katkı sağlayacak nitelikte olduğunu belirtti. Seçer, Mersinlilerle beraber Mersin’i çok daha iyi noktalara getirebilmek adına çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, “Mersin’i özenilen noktaya getireceğiz” diye konuştu.

38 ETAPTAN OLUŞUYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen Tarihi Kilikya Yolu Projesi; Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü’nün destekleriyle hayata geçirildi.

38 etaptan oluşan bu yürüyüş rotasına uluslararası standartlarda yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Güzergâh; ‘İpek Yolu’, ‘Toroslar’, ‘Olba’ ve ‘Afrodit’ etapları olarak 4 bölümde şekillendi. Mersin’in sürdürülebilir kalkınma vizyonunun bir parçası olan bu proje, Mersin Büyükşehir’in kültür ve turizm alanındaki taşıyıcı sütunlarından bir tanesi oldu. Çok boyutlu bir tanıtım ve turizm hamlesi olan proje; kültürel, tarihi, doğal ve sosyolojik katmanlarıyla Mersin’in tanıtımına ve yerel kalkınmasına hizmet edecek. Proje, sadece Mersin için değil, Türkiye turizmi için de kıymetli bir uluslararası altyapı yatırımı teşkil ediyor.

TARİHİN İZLERİ BU PROJE İLE GELECEĞE TAŞINIYOR

Antik dönemde Alanya’dan İskenderun’a kadar uzanan bölgenin adı olan Kilikya, bugün hayata geçirilen proje sayesinde tarihin izlerini geleceğe taşıyacak. Kültür, tarih, doğa ve turizmi iç içe geçiren kapsamlı bir destinasyon geliştirme modeli olan proje ile Mersin’in sosyal, kültürel ve doğal mirasını doğa ve spor turizmi aracılığıyla tanıtmak, Doğu Akdeniz’in zengin tarihini, doğasını ve kültürel çeşitliliğini görünür kılmak, hem yerel halkın hem de yurtiçinden ve yurtdışından gelen misafirlerin bu değerlerden faydalanmasını sağlamak amaçlanıyor.

BAŞKAN SEÇER: “BÖYLE BİR KENTTE YÖNETİCİ OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Yoğun katılımla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Meclis Salonu’nda, ‘Tarihe, Doğaya, Kültüre Yürüyelim Arkadaşlar’ sloganıyla düzenlenen Açılış Lansmanı Tarihi Kilikya Yolu Tanıtım Filmi’nin gösterimi ile başladı. Lansmanda konuşan Başkan Seçer; Mersin’in kadim tarihi, doğal güzellikleri ve kozmopolit yapısıyla çok zengin bir kent olduğunu ifade ederek, Mersin’in tanıtımının önemli olduğuna vurgu yaptı. Mersin’in enerjisinin yüksek bir kent olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, “Böyle bir kentte doğmuş olmaktan, yaşıyor olmaktan ve yönetici olmaktan gerçekten çok mutlu oluyorum ve çok onur duyuyorum. İyi ki böyle bir halkın belediye başkanı oldum” dedi.

“MERSİN, 2019’DAN SONRA KATILIMCI DEMOKRASİYİ ÖĞRENDİ”

Mersin’in; Selçuklu’dan Bizans’a; Asurlular’dan Hititlilere kadar önemli tarihi ve kültürel mirasa sahip bir kent olduğunu yineleyen Seçer, Tarihi Kilikya Yolu projesinin 5 yıl önce başladığını söyleyerek, “Bu bir ekip çalışması. ‘Ben bilirim, ben en iyisini bilirim, benim dediğim doğrudur’ anlayışı ile yapılmadı. 2019’dan sonra Mersin’in en büyük kazanımı; katılımcı demokrasiyi öğrenmesi oldu. Üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına, sade vatandaştan en üst kademedeki yöneticiye kadar herkes bu kentin yönetimine dahil oldu. Dışarıdan gelenlerin ‘bu kentin enerjisi gerçekten çok yüksek’ demesine neden olan en temel unsurlardan biri de bu” diye belirtti. Seçer, Mersin’de yaşayan herkesin kökleri farklı bir kentten olsa da ‘Mersinliyim’ demesi ve aidiyet geliştirmesi gerektiğini söyledi.

“TARİHİ KİLİKYA YOLU PROJESİ İLE MERSİN’İN; TARİHİNİ, KÜLTÜRÜNÜ VE DOĞASINI VİTRİNE GETİRİYORUZ”

Seçer, Mersin’in en büyük problemlerinden bir tanesinin ‘tanınması’ olduğunu sözlerine ekleyerek, “Tarihi Kilikya Yolu, şehrin tanıtımına en önemli destek verecek çalışmalardan bir tanesi. Tarihi Kilikya Yolu projesiyle; 10 binlerce yıl önce bu coğrafyada yaşayan kültürleri, tarihi ve aynı zamanda hala bütün saldırılara rağmen kendini koruyan doğayı tanıtma imkanı sunuyor, bunu vitrine getiriyoruz. Siz bunları başarabilirseniz Mersin’i tanıtabilir ve marka kent yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“BU SADECE BİR ‘YOL’ HİKAYESİ DEĞİL, DÜNYA BARIŞINA KATKI DEMEKTİR”

Marka kent olmanın; spordan, kültürden, sanattan, ekonomiden ve tanıtımdan geçtiğine değinen Seçer, Tarihi Kilikya Yolu projesinin sadece bir yoldan ibaret olmadığını belirtip, Mersin’in marka kent olması için birçok alanda kazanımı olan bir proje olduğuna dikkat çekti. Seçer, “Bu proje sadece bir yol hikayesi değil. Dünyanın neresinde olursa olsun Kilikya Yolu’nu duyan, gelip görmek ve yürümek isteyen bir kişi buraya ayağını bastığı zaman her şeye katkı sunuyor. Mersin’i tanıyor, para harcıyor; ekonomisine ve sosyal barışına katkı sunuyor. Farklı tabiattaki ve milliyetteki insanların ülkemizi ziyareti, burayı tanıması, burayı takdir etmesi, bu topraklarda yaşayan herkesle tanışması; tüm bu bilinç dünya barışına katkı demektir” dedi.

“MERSİN BÜYÜKŞEHİR, GÜÇLÜ FİNANS TABLOSU OLAN VE KAYNAĞINI EN AKILCI KULLANAN BELEDİYEDİR”

Mersin’i tanıtma noktasında yaptıkları bazı çalışmalara değinen Seçer, kent merkezinde önemli tarihi binaları restore ettiklerini söyledi. Seçer, “Göreve gelir gelmez başladık ama maalesef bürokraside işler hızlı yürümüyor. Tarihi alanlar olduğu zaman bir çivi çakmak için 2 sene beklediğiniz oluyor” diye belirtti ve ‘Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma Ve Canlandırma Projesi’ kapsamında Gülnar Oteli, Karamancılar Konağı, Taş Bina, Kasaplar Çarşısı, Taşhan, Antikhan ve yıkımları tamamlanan Kırmızı Lacivert ile Özel İdare İşhanı’nın yerlerine yapılacak olan Kent Meydanı Projesi çalışmaları anlattı. Seçer, tüm bu iş ve işlemlerin kaynak ve zaman aldığını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi muktedir bir belediyedir, güçlü bir finans tablosu vardır, Türkiye’nin en iyi geliri olan belediyelerden bir tanesidir ve bu kaynağı en akılcı şekilde kullanan belediyelerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.

Arkeolojik çalışmalarında sürdüğünü ve bu çalışmaların değerli olduğunu söyleyen Seçer, “Bizim kurumumuzun sorumluluğunda olmamasına rağmen, makul olan bir çok çalışmaya katkı sağlıyoruz” dedi. Seçer, Uzuncaburç - Arkeoköy Çevre Düzenleme Ve Meydan Projesi’nin de sürdüğünü sözlerine ekleyerek, Mersin’in turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmaları anlattı. Kentin kültürel ve doğal mirasını öne çıkarmayı hedefleyen projelere verdikleri önemi vurgulayan Seçer, üniversitelerle yapılan ortak arkeoloji çalışmalarının bu çabanın bir parçası olduğunu belirtti. Teknolojiyi ve dijital mecraları etkin kullandıklarını ifade eden Seçer, farklı dillerde hazırlanmış illüstratif bir ‘Mersin Turizm Haritası’ oluşturduklarını, bu materyalin hem görsel hem anlatı yoluyla kenti tanıttığını ve belediyenin dijital platformlarından da erişilebilir olduğunu söyledi.

“AVRUPA’DAN TURLARA GELEN BİSİKLETÇİLERİN ROTASINDA NEDEN MERSİN OLMASIN?”

Konuşmasında, Mersin’i EuroVelo Avrupa Bisiklet Ağı’nın rotalarına entegre etme hedeflerine de değinen Seçer, Kilikya Yolu gibi projelerin, bu sürece katkı sağlayacak nitelikte olduğunu belirtti. Seçer, “Avrupa’dan turlara gelen bisikletçilerin rotasında neden Mersin olmasın? EuroVelo Avrupa Bisiklet Ağı’na üye olduk sayılır son 2.5 yıldır uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bunun tanıtımını yaparız, müjdesini veririz” ifadelerine yer verdi.

“MERSİN’İ ÖZENİLEN NOKTAYA GETİRECEĞİZ”

Seçer, ‘Uluslararası Tarsus Festivali’, ‘Kleopatra Bisiklet Festivali’, ‘Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’, ‘Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali’ gibi festivallerin önemine dikkat çekerek, “Mersin’e insanların gelmesine araç olacak, gerekçe olacak ne varsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle beraber yapıyoruz. Bizim dönemimizde adı konmuş olan çalışmalar, etkinlikler, festivaller ve yarışmaların tamamını MEDEKA (Mersin’e Değer Katanlar Kurulu) ile beraber yaptık. Şu an burada onlarca üyesi vardır, çok güzel fikirler çıkıyor” sözleriyle projelere katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti. Mersinlilerle el ele vererek Mersin’de çok daha güzel projelerin hayata geçirileceğini belirten Seçer, “Mersin halkı olarak, Mersin’e çok ama çok daha güzel değerler katacağız ve Mersin’i özenilen noktaya getireceğiz” dedi.

“MERSİN’DEN TÜM TÜRKİYE’YE BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURACAĞIZ”

Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın toplum refahı açısından önemli olduğunun altını çizen Seçer, Mersin’in, farklı kimliklerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir Türkiye modeli olduğunu belirterek, “Birliğin, beraberliğin, kardeşlik duygusunun, sevginin ve saygının olmadığı hiçbir aile mutlu ve huzurlu olamaz. Mersin büyük bir aile ise önce birliği ve beraberliği sağlayacağız. Bizim tek bir kimliğimiz var o da; Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğini taşıyoruz. Bu vurguyu da yapmak istiyorum; Mersin’den tüm Türkiye’ye barış güvercinleri uçuracağız. Hep uçurduk, uçurmaya da devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

“MERSİN’DEKİ BİRLİK VE BERABERLİK HAVASININ TÜM TÜRKİYE’DE OLACAĞINA İNANIYORUM”

Seçer, Mersin’deki birlik ve beraberlik havasının Türkiye’de de hakim olacağına inandığını söyleyerek, “Türkiye’nin izdüşümü dediğimiz Mersin’de insanlar huzur içerisinde yaşıyorsa, ayrımcılık yok ise ve kardeşçe duygular hakim olmuşsa neden Türkiye’de olmasın? Elbette olacak. O günlerde yakındır. Ben buna inanıyorum” diye konuştu.

Kilikya Yolu Projesi’ne katkı sağlayan Mersin Valiliği başta olmak üzere tüm kurumlara, akademisyenlere, gönüllülere ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Seçer, Mersin’i turizmde marka kent yapma hedefiyle çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

PROF. DR. DURUKAN: “KENTİN TÜM ZENGİNLİKLERİ BU PROJEYLE VİTRİNE TAŞINACAK”

Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden ve Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Durukan, yaptığı sunumda Kilikya Yolu Projesi’nin özelliklerini detaylıca aktardı. Prof. Dr. Durukan Kilikya Yolu Projesi’nin bilim, sanat, kültür, turizm ve sporun iç içe geçtiği kompleks bir proje olduğunu ifade ederek, “Amacımız olabildiğince çok insanın Kilikya Yolu’nda yürümesini sağlamak. Kilikya Yolu Projesi, kültürel mirasın, doğal zenginliklerin ve hatta yerel lezzetlerin tanıtılmasına katkı sağlayacak bir katalizördür” dedi.

Prof. Dr. Durukan, proje ile kentin yöresel zenginliklerinin ziyaretçiler sayesinde reklamının yapılacağını vurgulayarak, “Kentin tüm zenginlikleri bu projeyle vitrine taşınacak, bütün kültürel ve doğal mirastan yararlanılarak hepsinin tanıtımı yapılacak. Kilikya Yolu Projesi, Mersin’in evrensel değerlerini uluslararası platformda tanıtabilecek önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır. Bu yönüyle sadece Mersin için değil, Türkiye turizmi için de büyük fırsatlar barındırmaktadır” diye konuştu. Durukan, projede emeği geçenlere ve Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına teşekkürlerini iletirken, Başkan Seçer’e de “Vizyoner liderlik örneği gösterip desteğinizi esirgemediniz. 5 yıl önce bizi dinlediniz, ‘yola çıkın’ dediniz ve biz şimdi bu noktadayız. Ülkemize, memleketimize büyük bir hizmet oldu” sözleriyle teşekkür etti.

DEMİR: “BUGÜN BURADA SIRADAN BİR YÜRÜYÜŞ YOLU AÇILIŞI YAPMIYORUZ”

Mersin Zirve Dağcılık Spor Kulübü ve Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir ise 5 yıllık gönüllü ve özverili bir çalışmanın sonucunda kente kazandırılan projenin önemine dikkat çekti. Demir, “Bugün burada; tarihi ve kültürel yolların, ticaret yollarının, güzellik ve aşk yollarının harmanlanarak bir araya getirildiği; farklı kültürlerin taşınmasına vesile olan İpek Yolu’nun, uzun göç yollarının; bembeyaz kumu, turkuaz rengi denizi ile adeta mercan koylarını andıran Afrodisias Yolları’nın bir araya getirildiği tarihi bir projenin açılışını yapıyoruz” dedi. Demir, özellikle Seçer’in vizyoner desteğiyle yürütülen bu çalışmanın, Mersin’in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini hem yurt içinde hem de uluslararası alanda görünür kılacağını vurgulayarak, projeye katkı sunan tüm kurumlara, gönüllülere ve katılımcılara teşekkür etti. Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi oldu. Lansman, kokteyl ve müzik dinletisi ile devam etti.