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Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi: 3 şüpheli gözaltında

Mersin'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 18.02.2025 11:19
  • Giriş: 18.02.2025 11:19
  • Güncelleme: 18.02.2025 11:22
Kaynak: AA
Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi: 3 şüpheli gözaltında
Fotoğraf: AA

Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre Akdeniz ilçesinde, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin kaldıkları otele düzenledikleri operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen kitaplar Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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