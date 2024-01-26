Mersin'de 6 motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Mersin'de 6 motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı, hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte farklı adreslerden motosiklet çaldığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri D.T'yi operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
D.T'nin bir adresten motosiklet çalması güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Bu arada, D.T'nin çaldığı 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi.
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